Governo abre seleção de formadores para a política de alfabetização em Rondônia

O governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) está com inscrições abertas para o processo seletivo de formadores estaduais, regionais e municipais que atuarão na política de alfabetização do território estadual. A seleção integra as ações do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa) e detalha a concessão de bolsas para profissionais que atuarão em diferentes frentes da formação educacional.
As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 25 de janeiro de 2026, após alteração no prazo inicialmente previsto, que se encerraria em 18 de janeiro. O cronograma do processo seletivo prevê a divulgação do resultado preliminar no dia 9 de fevereiro. O período para interposição de recursos será nos dias 10 e 11 de fevereiro, enquanto o resultado final está previsto para o dia 18 de fevereiro. O processo de seleção será organizado pela Seduc, por intermédio da Coordenadoria de Articulação com os Municípios.
O Edital nº 2/2025/SEDUC-CAM – Retificado nº 1 dispõe sobre a concessão de bolsas para a atuação de formadores nos níveis estadual, regional e municipal no Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa), abrangendo as áreas de alfabetização, recomposição das aprendizagens nos anos iniciais, matemática e gestão educacional.
Para o nível estadual, são exigidas licenciatura na área correspondente e experiência mínima de três anos no ensino fundamental, conforme a função. No âmbito regional, a seleção é destinada a profissionais licenciados em Pedagogia, Letras ou Matemática, com atuação voltada à recomposição das aprendizagens nos anos iniciais. No âmbito municipal, poderão participar professores licenciados nas mesmas áreas, para atuação em alfabetização e recomposição das aprendizagens nos anos iniciais, desde que atendam aos critérios de experiência docente e disponibilidade estabelecidos no edital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a seleção dos formadores é estratégica para o avanço da política de alfabetização no estado. “Estamos estruturando uma rede de formação que começa no nível estadual e chega até os municípios, qualificando a atuação pedagógica e fortalecendo a implementação das diretrizes de alfabetização em todo o estado”, pontuou.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, orienta os interessados a consultarem atentamente o edital retificado. “Esse é o documento válido para o processo seletivo, por isso é importante que os candidatos verifiquem todos os requisitos, as atribuições e as possíveis alterações”, destacou.
As exigências de formação e experiência variam conforme a função pretendida, incluindo licenciatura na área correspondente, experiência docente mínima e disponibilidade para viagens e participação em formações continuadas, além de conhecimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Documento de Referência Curricular de Rondônia (RCRO) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
