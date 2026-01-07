Governança climática e avanços estruturais colocam Rondônia em destaque na agenda ambiental entre 2019 e 2025

Publicada em 07/01/2026 às 16h17
O governo de Rondônia vivenciou, entre os anos de 2019 e 2025, um período marcado por modernização tecnológica, fortalecimento da governança climática, ampliação das ações de fiscalização e avanços significativos na gestão ambiental, através das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Projetos de recuperação ambiental, melhorias na transparência e operações contínuas de combate a ilícitos reforçaram a proteção dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, ações de ouvidoria e ética fortaleceram a relação com servidores e sociedade, promovendo um ambiente mais seguro, transparente e eficiente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem atuado com responsabilidade na proteção do meio ambiente, desenvolvendo ações que geram resultados reais e promovem o desenvolvimento sustentável. “Ao longo de toda gestão, temos trabalhado para preservar nossas riquezas naturais, criar oportunidades e assegurar um futuro mais equilibrado para as futuras gerações”, salientou.
MODERNIZAÇÃO GEOESPACIAL E MONITORAMENTO
O período de 2019 à 2025 marcou a implantação e ampliação da Sala de Situação
Avanços expressivos na gestão ambiental foram registrados por meio da expansão tecnológica, fortalecimento técnico e criação de plataformas integradas de monitoramento. O período de 2019 à 2025 marcou a implantação e ampliação da Sala de Situação, o desenvolvimento de modelos preditivos e a elaboração de estudos ambientais em bacias críticas. Destacam-se ainda o Geoportal, o sistema Protege e a integração de bases como o CAR, PRA e PRADA, que elevaram a precisão do monitoramento. O estado consolidou uma estrutura moderna, eficiente e alinhada às demandas climáticas e territoriais da Amazônia.
OUVIDORIA AMBIENTAL
A Ouvidoria Ambiental ampliou sua atuação com ações estruturantes voltadas à transparência, padronização de atendimentos e promoção de um ambiente institucional mais ético e seguro. O período marcou avanços como a adoção do FALA.BR, a criação da Comissão de Sindicância, campanhas contínuas de prevenção ao assédio e a implementação da Ouvidoria Itinerante nos Escritórios Regionais (ERGAs). A capacitação de servidores, pesquisas de satisfação e participação em grandes feiras reforçaram a aproximação com a sociedade. Em 2025, a entrega de cartilhas educativas, palestras e divulgação do Código de Ética consolidaram uma política de governança mais humanizada e eficiente.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
As iniciativas executadas foram decisivas para proteger as comunidades extrativistas
O governo de Rondônia executou iniciativas decisivas para proteger a biodiversidade e fortalecer comunidades extrativistas em diversas Unidades de Conservação (UC). Projetos como o Quelônios da Amazônia, o controle do pirarucu invasor e o Manejo Integrado do Fogo ampliaram a proteção da fauna, reduziram riscos de incêndios e restauraram equilíbrios ecológicos. Operações como “Temporã” e “Mapinguari” combateram invasões, grilagem e queimadas, garantindo segurança territorial. A entrega de kits para produção de borracha e a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) impulsionaram a economia sustentável nas Resex.
OPERAÇÕES CONTÍNUAS
De 2019 até 2025, Rondônia consolidou um robusto sistema de fiscalização ambiental, com operações permanentes como “Hileia” e “Eldorado”, atuando no combate ao desmatamento, queimadas, pesca predatória e extração ilegal de minérios. O monitoramento remoto, implantado em 2023, fortaleceu a capacidade de identificação e embargo de ilícitos à distância. A gestão da fauna também se modernizou com o Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), incluindo atendimento online e serviços digitais a partir de 2025. Essas ações integradas reforçam a proteção ambiental e a eficiência na resposta a crimes ambientais em Rondônia.
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
A secretaria ampliou sua capacidade operacional com a renovação de equipamentos
No período entre 2020 e 2025, o governo de Rondônia promoveu um amplo processo de modernização tecnológica na Sedam, com a entrega do novo Portal de Transparência, do site institucional e a reformulação completa dos sistemas voltados ao público, garantindo acessibilidade, agilidade e eficiência nos serviços ambientais. A secretaria ampliou a capacidade operacional com a renovação de equipamentos, para reforçar o monitoramento ambiental. Esses investimentos consolidam a Sedam como referência em inovação, gestão digital e transparência pública.
GOVERNANÇA CLIMÁTICA
Rondônia avançou de forma estratégica na consolidação da Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais (PGSA), estruturando um sólido arcabouço legal e financeiro. A participação multissetorial foi fortalecida com câmaras temáticas e parcerias técnicas que ampliaram a legitimidade e a capacidade de implementação das ações climáticas. O estado também se destacou nacional e internacionalmente ao alinhar-se a agendas globais. A presença ativa em redes como a Under2 Coalition, GCF Task Force e sucessivas Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COPs) projetou Rondônia como referência amazônica.
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
A Sedam tem modernizado os instrumentos de gestão ambiental com a criação da Resolução Consepa nº 03/2019 e do Sistema de Limpeza de Pastagem e Cultura Agrícola, que em 2021 passou a incorporar também a Autorização de Uso do Fogo (AUF). O estado também avançou com a Portaria nº 271/2022 sobre Reposição Florestal e, a partir de 2023, expandiu o projeto Recuperar, com lançamentos em Espigão do Oeste, Cacoal e Pimenta Bueno. Em 2024, foi inserido ao sistema o módulo de Declaração de Uso dos 20 metros cúbicos. Já em 2025, teve início a construção do viveiro florestal em Nova Mamoré, fortalecendo a recuperação ambiental e a produção de mudas no estado.
RECURSOS HÍDRICOS
Rondônia tem fortalecido a gestão dos recursos hídricos
Rondônia tem fortalecido sua gestão dos recursos hídricos com ações que incluem a automatização de processos, ampliação de cooperações institucionais e investimentos em tecnologia. Entre os avanços estão a criação do formulário automático de dispensa de outorga, capacitações dos Comitês de Bacia e adesão a programas nacionais como Progestão e Monitor de Secas. O estado também implantou novo sistema de outorga via SISAMA (sistema de gestão ambiental). Em 2025, a modernização seguiu com a aquisição de 10 plataformas automáticas de coleta de dados meteorológicos, reforçando o monitoramento e a segurança hídrica.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A ampliação de ações de educação ambiental, prevenção às queimadas e conservação dos recursos naturais, com programas contínuos em áreas urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas, marcou o período de 2019 à 2025 na Sedam. Entre os destaques estão o fortalecimento da Política Estadual de Educação Ambiental, projetos como Quelônios da Amazônia e Conscientizar para Preservar, além de capacitações e campanhas como o Setembro Cinza. O estado também realizou atividades de logística reversa, plantios, solturas e ações de manejo integrado do fogo. Iniciativas itinerantes e parcerias com instituições reforçaram o alcance das ações.
