Gestão, inovação e transformação fortalecem a assistência técnica rural em Rondônia

Com ações do governo de Rondônia, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) vive desde 2019, o período mais robusto de modernização de sua história. A Autarquia ampliou infraestrutura, reorganizou processos e reforçou a assistência técnica, tornando-se peça central no fortalecimento da agricultura familiar. O resultado é uma instituição mais eficiente, presente e preparada para novos desafios.
Entre 2019 e 2025, a Emater-RO passou por uma grande transformação com investimentos em infraestrutura que impulsionaram a presença no campo fortalecendo a instituição com uma assistência técnica diretamente voltada para os interesses da agricultura familiar local. A renovação completa da frota e a padronização visual dos veículos deram mais segurança e agilidade às equipes.
A aquisição de notebooks, tablets, drones e GPS modernizou diagnósticos em campo. Escritórios foram revitalizados e o Centro de Treinamento da Emater-RO (Centrer), em Ouro Preto do Oeste, foi reestruturado para capacitações e eventos técnicos, enquanto extensionistas receberam novos kits de campo.
NOVA FASE
Com a ampliação das receitas próprias, a arrecadação da Emater-RO saltou de R$ 1 milhão para mais de R$ 20 milhões, garantindo maior autonomia financeira. Um dos marcos dessa gestão foi o parcelamento e pagamento da dívida histórica de mais de R$ 130 milhões com a Receita Federal, devolvendo à Emater-RO a condição de adimplência.
Novas políticas internas, como o Plano Permanente de Transferência Interna (PPTIV) e o Plano de Demissão em Comum Acordo (PDCA), auxílio-alimentação, licença-prêmio e gratificação de produtividade, modernizaram a gestão, e a implantação do Sistema Coso, de avaliação e controle de riscos e o Código de Integridade alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), trouxeram mais segurança à administração.
ATER E DESENVOLVIMENTO RURAL
A expansão de programas estratégicos, somada às ações de assistência técnica e extensão rural (Ater), também marcou o período. O Plante Mais impulsionou cafeeiros, cacaueiros e outras culturas, com distribuição de mudas qualificadas. O Consultec-Leite está transformando a pecuária leiteira com assistência especializada e a metodologia Balde Cheio. No cacau, mais de 300 mil mudas distribuídas e conquistas como a indicação geográfica reforçaram a competitividade do estado.
O café robusta manteve Rondônia como referência nacional, com mudas clonais, manejo qualificado e produtividade acima da média brasileira. Na piscicultura, o estado confirmou liderança na produção de tambaqui, ampliou exportações e celebrou o selo de procedência do Tambaqui do Vale do Jamari, fortalecendo a imagem do produto no Brasil e no exterior.
CIDADANIA E INCLUSÃO NO CAMPO
A Emater-RO intensificou programas sociais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com destaque para o atendimento às comunidades indígenas, garantindo renda e segurança alimentar. A compra da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) reforçou a merenda escolar. Parceria inédita com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) levou orientação previdenciária ao meio rural, enquanto o programa Mamãe Cheguei ampliou o suporte a gestantes e mães do campo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a transformação da assistência técnica e extensão rural representa um investimento direto nas famílias que fazem a economia rural girar. “Quando fortalecemos a assistência técnica, fortalecemos toda a cadeia produtiva e garantimos um futuro mais próspero para Rondônia”, salientou.
A modernização estrutural, a gestão organizada e o foco em resultados consolidaram a Emater-RO como referência nacional. Mais robusta e conectada ao produtor, a Autarquia segue preparada para impulsionar o desenvolvimento rural sustentável em todo o estado.
