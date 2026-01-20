Futuro político do governador em discussão, Podemos poderá surpreender nas eleições de outubro, Máximo e Rogério parceiros?!

Publicada em 20/01/2026 às 14h00
Governador – A semana começou “quente” na política regional. Primeiro com as informações, furadas, sobre a adesão do governador Marcos Rocha ao PRD, a convite do ex (deputado federal, senador) Expedito Júnior. Rocha não confirmou sua filiação e nem a posse como presidente regional do partido. A princípio Rocha continua no União Brasil e, como decidiu se manter no cargo até o final do mandato (dezembro), articula com muito cuidado e prudência as Eleições Gerais de outubro próximo, principalmente a sua sucessão, e trabalha com muito cuidado a futura composição da Assembleia Legislativa, tendo a seu lado o jovem, mas experiente articulador político, Elias Rezende, chefe da Casa Civil.
PRD – E o grupo liderado pelo governador demonstra que está disposto a disputar as eleições de outubro próximo em busca de eleger o sucessor de Rocha e também maioria na Assembleia Legislativa (Ale), além de o maior número possível de deputados federais, e ao menos uma das duas vagas que estarão em disputa ao Senado. A filiação do secretário adjunto do DER-RO, Anderson Dias na presidência do PRD, partido que era controlado pelo ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves e pelo seu irmão, o vice-governador Sérgio, sinaliza, que o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, já vem articulando as eleições deste ano. Até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto) que escolherão os candidatos aos cargos eletivos que estarão em disputa, presidente da República, governadores e vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federa e Assembleias Legislativas, teremos muitas “idas e vindas” no processo político eleitoral. Mas o grupo do governador Rocha está bem à frente na disputa pela sucessão estadual...
Candidato – O bom trabalho do presidente regional do Podemos em Rondônia, prefeito de Porto Velho Leo Moraes, de forma discreta, mas eficiente, deverá resultar em saldo político-positivo até as eleições deste ano. Desde a reeleição do prefeito de Vilhena, delegado da Polícia Federal, licenciado para exercer o cargo executivo, Flori Cordeiro, do Podemos, se comenta com certa constância entre os filiados –e aliados– a possibilidade de ele disputar uma das oito vagas na Câmara Federal, este ano. Flori já foi candidato à Câmara Federal em 2022, quando não tinha a popularidade de hoje e conseguiu somar mais de 15 mil votos. Não se elegeu, mas demonstrou que é bom de votos.
Candidato II – A consolidação de Flori como político “bom de votos”, ficou evidente na eleição para um mandato-tampão, em eleição suplementar a prefeito de Vilhena, devido a cassação do prefeito e da vice (Eduardo Japonês e Patrícia), devido a irregularidades na campanha eleitoral de 2020. Em 2024 foi reeleito com mais de 74% dos votos válidos, o que representa muito em uma região onde a Família Donadon sempre esteve no comando da política regional. A princípio o Podemos está colocando Flori como pretendente a uma das vagas à Câmara Federal e, como a visão política do prefeito e presidente do Podemos, Leo Moraes não pode ser ignorada, é bem provável que ele esteja preparando uma candidatura de Flori ao governo e, numa segunda opção, a vice. Leo poderia indicar o vice, de Porto Velho, onde já demonstrou força política ao se eleger em 2024. Quem viver verá...
Parceria – O assunto já foi abordado recentemente, mas devido a sua importância no quadro político atual e futuro, deve ser ampliado. Sobre a possibilidade, real, de uma parceria entre o presidente do PL, senador Marcos Rogério e o deputado federal Fernando Máximo, eleito pelo UB com a maior votação (85.596 votos) em 2022, mas que deverá mudar de partido. Máximo e Rocha são políticos considerados bons de votos. O deputado tem domicílio eleitoral em Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado (mais de 360 mil em condições de votar em 2024), e Rogério é de Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia (mais de 70 mil votaram em 2024). Ambos estariam trabalhando uma parceria, que, caso concretizada, terá muitas chances de sucesso. Resta saber quem sairá na “cabeça”, pois ambos são vaidosos e dificilmente aceitariam uma vice. Mas como em política nada é impossível...
Respigo
Os beiradeiros (que residem às margens dos rios na Amazônia), que previam seca de 7 dias em Rondônia no atual período de “Inverno Amazônico” (seis meses de chuvas diárias e intermitentes), erraram. O período, que vai até março continua com chuvas diárias +++ Tem muita gente, que conhece a política de Rondônia ”à fundo” garantindo que teremos surpresas nas eleições à sucessão estadual este ano. E um nome expressivo, jovem, mas experiente estaria sendo preparado para entrar na disputa com apoio de um grupo considerado de enorme peso político +++ Como a política é muito inconstante, onde não há não que perdure e sim que permaneça, até as convenções partidárias para escolha dos candidatos, a previsão é de muita ação entre as lideranças políticas. Quem viver verá... +++ Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Ibrachina estão como semifinalistas da Copinha, que está sendo realizada no Estado de São Paulo desde o início do mês. Corinthians, Palmeiras e Flamengo, considerados favoritos, estão fora +++ A final será no domingo (25). O estádio é o tradicional Pacaembu.
