Filhos de Virginia Fonseca se empolgam em jogo de Vini Jr. no Real Madrid

Publicada em 05/01/2026 às 16h04
A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, nesta segunda-feira (5), registros dos filhos acompanhando de perto uma partida do Real Madrid em Madri. No domingo (4), ela levou Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ao estádio Santiago Bernabéu para assistir ao confronto contra o Betis.
As imagens, publicadas no Instagram, mostram a família nas arquibancadas durante o jogo e destacam a empolgação das crianças ao torcerem pelo atacante brasileiro Vini Jr.. Na legenda, Virginia comentou o momento e contou que as filhas se envolveram intensamente com a partida, reagindo a lances e faltas sofridas pelo jogador.
A publicação também chamou a atenção do próprio atleta, que interagiu nos comentários com a mensagem “São demais”, acompanhada de um emoji de coração. Durante o jogo, vídeos publicados nos stories mostraram Maria Flor reagindo de forma espontânea após uma falta em Vini Jr., arrancando risadas dos seguidores.
Amiga de Virginia, Duda Freire também divulgou registros das crianças assistindo atentamente à partida. Em um dos vídeos, Maria Flor aparece defendendo o jogador de forma divertida, em um diálogo que rapidamente viralizou nas redes sociais.
Nas imagens, os três filhos aparecem vestindo camisas oficiais do Real Madrid personalizadas com seus nomes. Maria Alice e Maria Flor surgem vibrando e reclamando durante os lances, enquanto José Leonardo, o caçula, aparece de maneira mais discreta ao longo dos registros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!