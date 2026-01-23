Ezequiel Neiva garante R$ 150 mil para novo veículo da saúde em Mirante da Serra

Publicada em 23/01/2026 às 13h40
Emenda de Ezequiel Neiva vai fortalecer o transporte de pacientes e ações da Secretaria Municipal de Saúde. (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
A população de Mirante da Serra contará em breve com um reforço na área da saúde: um novo veículo destinado ao atendimento da comunidade. O investimento, no valor de R$ 150 mil, foi realizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo a um pedido do colaborador, pastor Gilmar Carvalho.
O recurso já foi pago e está disponível na conta da prefeitura, garantindo que o município possa iniciar a aquisição do veículo imediatamente. O veículo será utilizado no transporte de pacientes, no apoio a visitas domiciliares e em ações preventivas, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal.
O deputado Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com a população. “Investir na saúde é investir na vida das pessoas. Estou muito feliz em poder contribuir com Mirante da Serra e ajudar a melhorar o atendimento à população local”, afirmou.
Ezequiel Neiva também ressaltou a importância da parceria com o governo estadual. “Temos atuado em conjunto com o governador Marcos Rocha, para que nossas emendas e recursos cheguem de fato às cidades. É trabalhando lado a lado com o governo de Rondônia que conseguimos implementar ações concretas e beneficiar diretamente a população”, completou o parlamentar.
