EUA anunciam saída de 66 organizações internacionais; 31 ligadas à ONU

Publicada em 08/01/2026 às 09h33
A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (7) a saída dos EUA de 66 organizações internacionais.
São 35 organizações não pertencentes à ONU e outras 31 ligadas à entidade.
Organizações operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA, disse o governo. Segundo a Reuters, a Casa Branca afirmou que as entidades promovem "políticas climáticas radicais, governança global e programas ideológicos que conflitam com a soberania e a força econômica dos EUA".
Medida foi resultado de uma revisão de todas as organizações das quais os EUA são membros ou signatários. "Esses cortes encerrarão o financiamento e o envolvimento do contribuinte americano em entidades que promovem agendas globalistas em detrimento das prioridades dos EUA, ou que abordam questões importantes de forma ineficiente ou ineficaz, de modo que o dinheiro do contribuinte americano seja melhor alocado de outras maneiras para apoiar as missões relevantes", afirmou a Casa Branca.
O governo Trump já havia interrompido o financiamento e o apoio a entidades, como: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a UNRWA, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e a UNESCO.
Durante o primeiro mandato de Trump, ele também cortou o financiamento da UNRWA. Na época, o republicano alegou que os palestinos precisavam concordar em renovar as negociações de paz com Israel e pedindo reformas não especificadas.
O primeiro governo Trump também deixou o Conselho de Direitos Humanos devido a um suposto preconceito contra Israel. Atualmente, os EUA não são membros do órgão sediado em Genebra. Sob o comando do ex-presidente democrata Joe Biden, os EUA foram reeleitos e cumpriram um um mandato de 2022-2024.
ORGANIZAÇÕES NÃO PERTENCENTES À ONU
Pacto de Energia Sem Carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana;
Conselho do Plano de Colombo;
Comissão de Cooperação Ambiental;
A educação não pode esperar;
Centro Europeu de Excelência para Combate
Ameaças Híbridas;
Fórum dos Laboratórios Nacionais Europeus de Pesquisa em Rodovias;
Coalizão Liberdade Online;
Fundo Global de Engajamento e Resiliência da Comunidade;
Fórum Global de Contraterrorismo;
Fórum Global sobre Expertise Cibernética;
Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento;
Instituto Interamericano de Pesquisa em Mudanças Globais;
Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável;
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;
Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política sobre Biodiversidade e Serviços aos Ecossistês;
Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Patrimônios Culturais;
Comitê Consultivo Internacional de Algodão;
Organização do Direito Internacional do Desenvolvimento;
Fórum Internacional de Energia;
Federação Internacional de Conselhos de Artes e Agências Culturais;
Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral;
Instituto Internacional para a Justiça e o Estado de Direito;
Grupo Internacional de Estudo sobre Chumbo e Zinco;
Agência Internacional de Energia Renovável;
Aliança Solar Internacional;
Organização Internacional da Madeira Tropical;
União Internacional para a Conservação da Natureza;
Instituto Pan-Americano de Geografia e História;
Parceria para a Cooperação Atlântica;
Acordo Regional de Cooperação para Combate à Pirataria e Roubo Armado contra Navios na Ásia
Conselho Regional de Cooperação;
Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século XXI;
Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia;
Secretaria do Programa Regional de Meio Ambiente do Pacífico; e
Comissão de Veneza do Conselho da Europa
ENTIDADES PERTENCENTES À ONU
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;
Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) – Comissão Econômica para a África;
ECOSOC - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe;
ECOSOC - Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico;
ECOSOC - Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental;
Comissão de Direito Internacional;
Mecanismo Internacional Residual para Tribunais Criminais;
Centro de Comércio Internacional;
Escritório do Conselheiro Especial para a África;
Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Crianças em Conflitos Armados;
Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral sobre Violência Sexual em Conflitos;
Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para a Violência contra Crianças;
Comissão de Construção da Paz;
Fundo de Construção da Paz;
Fórum Permanente sobre Pessoas de Ascendência Africana;
Aliança de Civilizações da ONU;
Programa Colaborativo da ONU para Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal em Países em Desenvolvimento
Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento;
Fundo da ONU para a Democracia;
Energia da ONU;
Entidade da ONU para Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres;
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas;
Programa da ONU para Assentamentos Humanos;
Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa;
Oceanos da ONU;
Fundo de População da ONU;
Registro de Armas Convencionais da ONU;
Conselho de Diretores Executivos do Sistema da ONU para Coordenação;
Colégio de Estado-Maior do Sistema das Nações Unidas;
ONU Água; e
Universidade da ONU
