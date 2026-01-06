Escolas Conectadas alcança 68,4% das instituições públicas em 2025 e se aproxima da meta de universalização da internet

Publicada em 06/01/2026 às 10h35
Programa já levou conectividade a mais de 94 mil unidades do país. Entre os estados com maior percentual de escolas conectadas estão o Paraná (83,6%) e o Piauí (81,4%)
Em 2025, o programa Escolas Conectadas atingiu 68,4% das instituições públicas de ensino previstas. Isso aproximou o país da meta de universalizar o acesso à internet nas escolas. Ao todo, 94.221 dos 138 mil colégios públicos no Brasil já contam com conectividade por meio da iniciativa, desenvolvida em parceria pelos ministérios das Comunicações e da Educação (MEC).
Somente no ano passado, 22,8 mil escolas passaram a ter acesso à internet graças a políticas coordenadas pelo Ministério das Comunicações, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace), consolidando o avanço da inclusão digital na educação básica.
“Esse é um projeto prioritário para o Governo Federal, porque entendemos que a inclusão digital é essencial. Vamos atender escolas urbanas e rurais. Onde houver fibra, a prioridade será a fibra óptica. Onde não houver, teremos soluções via satélite”, destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
O objetivo do Escolas Conectadas é garantir infraestrutura de conectividade nas unidades de ensino, criando condições para o uso pedagógico das tecnologias digitais, a formação de professores e o acesso dos estudantes a conteúdos educacionais e plataformas de aprendizagem.
R$ 9 BILHÕES — O investimento total previsto para o programa é de quase R$ 9 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões provenientes do Novo PAC, além de recursos de outros eixos. Desde o lançamento, em setembro de 2023, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país.
ESTADOS — Entre os estados com maior percentual de escolas conectadas estão o Paraná (83,6%), seguido por Piauí (81,4%) e Goiás (81,3%), o que demonstra o avanço da conectividade educacional em diferentes realidades regionais.
SELEÇÕES — Para acelerar ainda mais esse processo, em dezembro de 2025, MEC e Ministério das Comunicações, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), lançaram a segunda seleção pública de projetos do programa BNDES Fust Escolas Conectadas. A iniciativa disponibiliza R$ 53,3 milhões em recursos não reembolsáveis do Fust para conectar 1.258 escolas públicas das regiões Norte e Nordeste, ampliando o acesso à conectividade significativa para cerca de 410 mil estudantes.
A primeira seleção pública, lançada em 2023, destinou R$ 60 milhões para conectar 1,5 mil escolas. Até o fim de 2025, 824 unidades já haviam sido conectadas.
