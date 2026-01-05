Energisa aplica mais de R$ 90 mil em eficiência energética e energia solar na Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste

Publicada em 05/01/2026 às 10h39
A rotina da Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste ganhou mais eficiência, conforto e sustentabilidade com a entrega de um novo projeto da Energisa Rondônia. A iniciativa, executada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), recebeu investimento de mais de R$ 92 mil e une modernização elétrica à geração de energia limpa.
Eficiência que reduz custos e amplia o atendimento
O projeto incluiu a troca de 10 equipamentos de ar-condicionado, além da instalação de placas solares, garantindo mais conforto térmico nos ambientes e maior controle sobre o consumo de energia. A expectativa é de uma redução de mais de 50% na fatura de energia elétrica da instituição.
A economia anual estimada é de aproximadamente 13 MWh (megawatt-hora), medida que indica a quantidade de energia consumida, volume equivalente ao consumo de cerca de seis residências populares, considerando um consumo médio de 200 kWh (quilowatt-hora) por mês.
Energia limpa e impacto ambiental positivo
Outro destaque do projeto é a contribuição ambiental. Com a geração de energia solar e a modernização dos equipamentos, a ação evita a emissão de cerca de 1,7 tonelada de CO₂ (dióxido de carbono) por ano, reforçando o compromisso da Energisa com soluções sustentáveis e de longo prazo.
Para o analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, iniciativas como essa fortalecem o papel social das instituições.
“A eficiência energética permite que entidades como a Pestalozzi reduzam despesas fixas e ganhem mais autonomia. Isso significa mais investimento no atendimento às pessoas e menos impacto ambiental, unindo responsabilidade social e sustentabilidade”, ressalta.
Investimentos que fortalecem Rondônia
A ação em Ouro Preto do Oeste integra um conjunto amplo de iniciativas da Energisa em todo o estado. Desde 2018, a distribuidora já investiu mais de R$ 65 milhões em projetos de eficiência energética em Rondônia, beneficiando organizações sociais, hospitais, escolas e serviços públicos.
As iniciativas proporcionam uma economia anual de aproximadamente 25 mil MWh (megawatts-hora), energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares, e já evitaram a emissão de cerca de 3,1 mil toneladas de CO₂ (dióxido de carbono).
