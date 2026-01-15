Encerra nesta quinta-feira o prazo de inscrições para jovens e adultos

Publicada em 15/01/2026 às 14h32
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que encerram nesta quinta-feira as inscrições da Chamada Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é voltada a jovens a partir de 15 anos e adultos que desejam concluir o Ensino Fundamental e retomar os estudos.
Atualmente, a Semed oferta a modalidade EJA do 1º ao 8º ano, garantindo uma nova oportunidade a quem, por diferentes motivos, precisou interromper a vida escolar.
O secretário da Semed, Leonardo Leocádio, destaca que a educação é um direito de todos, independentemente da idade, e que a EJA cumpre papel fundamental na inclusão social e no exercício da cidadania. “A alfabetização e a continuidade dos estudos são essenciais para a autonomia dos cidadãos”.
A importância de saber ler e escrever vai além da sala de aula. A alfabetização permite que adultos leiam bulas de remédios e receitas médicas, compreendam orientações de saúde, confiram o troco ao fazer compras, preencham formulários, leiam avisos e não dependam de terceiros para atividades simples do dia a dia. A dificuldade de leitura também aumenta a vulnerabilidade a golpes e fraudes, já que impede a interpretação adequada de contratos, mensagens e informações importantes.
A Semed reforça o convite para que os interessados procurem uma unidade escolar da rede municipal e realizem a inscrição, que encerra nesta quinta-feira, 15/01. “Concluir os estudos representa mais oportunidades, dignidade e melhores condições de vida”, reforçou o secretário.
