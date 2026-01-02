Por Assessoria
Publicada em 02/01/2026 às 08h38
Em Espigão do Oeste 2026 começou com muita festa e alegria na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot
A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot foi palco de sorrisos, abraços, encontros e muita energia positiva para receber o novo ano.
Cada foto carrega um pouco dessa noite especial, vivida em família, com amigos e com o orgulho de celebrar juntos mais um recomeço. Que 2026 seja de conquistas, paz, saúde e momentos como esse, simples, verdadeiros e cheios de significado
Espigão mostrou mais uma vez que sabe comemorar, sabe acolher e sabe viver intensamente cada momento.
