Educação inicia ações da campanha “Janeiro Branco” voltadas ao cuidado com a saúde mental

A programação do movimento “Janeiro Branco 2026” foi oficialmente aberta nesta sexta-feira, 9, na entrada do prédio Rio Guaporé, no Palácio Rio Madeira em Porto Velho, com a entrega de materiais informativos e ações de sensibilização voltadas aos servidores da educação. A iniciativa marca o início das atividades da campanha que, neste ano, traz como tema Paz • Equilíbrio • Saúde Mental, reforçando a importância do cuidado emocional no ambiente de trabalho e na vida pessoal.
AÇÕES INTEGRADAS
Criado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrahão, o ‘Janeiro Branco’ é um movimento social que busca colocar a saúde mental como prioridade coletiva. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Saúde e Segurança Ocupacional (GSSO), integra a campanha com ações contínuas de acolhimento, orientação e sensibilização, incentivando os servidores a desacelerar, reorganizar a vida emocional e fortalecer relações mais saudáveis.
A gerente da GSSO, Sirlei Barros, ressaltou que a campanha vai além do mês de janeiro e reforça um compromisso permanente com o bem-estar emocional dos servidores. De acordo com ela, as ações desenvolvidas buscam estimular o autoconhecimento, o cuidado com o sentir e a construção de uma cultura organizacional mais empática e acolhedora.
MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
Ao longo do mês, a campanha promoverá atividades presenciais e on-line, como ginástica laboral, rodas de conversa e palestras educativas, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a cultura do cuidado com a saúde mental no ambiente educacional.
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
As ações do ‘Janeiro Branco’ são realizadas pela Seduc, por meio da GSSO, com a participação de servidores da sede e das superintendências, além de convidados externos que contribuem para o fortalecimento das práticas de promoção da saúde emocional.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO – JANEIRO BRANCO 2026
09/01 – 07h30 – Abertura da campanha e entrega de materiais informativos – Entrada do Prédio Rio Guaporé
20/01 – 07h30 – Ginástica laboral e falas sobre cuidados com a saúde mental – Térreo lado A / Hall do 3º andar
21/01 – 07h40 – Ginástica laboral e falas sobre cuidados com a saúde mental – Hall do 4º andar / Hall do 2º andar
22/01 – 07h40 – Ginástica laboral e falas sobre cuidados com a saúde mental – Térreo lado B / Hall do 1º andar
28/01 – 09h às 10h30 – Encontro on-line (Google Meet e Youtube): Estratégias de Saúde Mental frente aos Desafios do Cotidiano Educacional.
