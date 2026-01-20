“Diz ele que agora é light”: Esposa mostra reação de Leonardo a dieta mais leve

Publicada em 20/01/2026 às 14h53
Um momento doméstico virou motivo de risadas nas redes sociais após Poliana Rocha compartilhar os bastidores da nova rotina alimentar do marido, o cantor Leonardo, de 62 anos. O sertanejo decidiu adotar refeições mais leves, mas não escondeu o descontentamento com o cardápio.
Nos vídeos publicados no Instagram, onde Poliana reúne mais de 11 milhões de seguidores, Leonardo aparece diante de um prato simples, à base de folhas. Em tom bem-humorado, a influenciadora ironizou a mudança: “Diz ele que agora é light”. Em seguida, questionou o marido sobre a refeição. A resposta veio sem rodeios: “Está horrível”.
A sequência continuou com novas reclamações do cantor, que comentou a quantidade de salada servida. “Pedi uma salada, mandaram três pés de alface para mim”, disse. A sobremesa também não escapou das críticas. “Agora tem gelatina, mas está igual a um mingau”, completou, mantendo o clima descontraído do registro.
O episódio divertiu os seguidores do casal, acostumados a acompanhar situações do cotidiano da família. Poliana é mãe de Zé Felipe e costuma dividir momentos da rotina com o marido, seja em casa ou fora dos palcos.
No ano passado, a influenciadora já havia mostrado outra tentativa de incentivar Leonardo a cuidar mais da aparência. Em 2025, ela o levou para realizar um procedimento estético na região da papada. Na ocasião, explicou sua insistência: “Sei que ele reclama, mas eu insisto. Fico feliz quando consigo tirar ele de casa ou do estúdio para ele se cuidar, se sentir melhor e ficar com a autoestima lá em cima”.
Na época, o cantor também entrou na brincadeira ao falar sobre o envelhecimento. “Querendo ficar lisinho e bonitinho, mas está difícil. A idade chegou e não tem jeito. A gente vem aqui para dar uma amenizada e tapeada no povo”, disse, arrancando risos dos seguidores.
