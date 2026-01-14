Deputado Luizinho Goebel destina R$ 716 mil para aquisição de duas ambulâncias

Por Assessoria
Publicada em 14/01/2026 às 09h20
Chupinguaia foi contemplada com um investimento de R$ 716.000,00 destinado à aquisição de duas ambulâncias para reforçar a estrutura da saúde pública municipal. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento dos serviços de urgência, emergência e transporte de pacientes.
O recurso é resultado de ações do deputado estadual Luizinho Goebel e permitirá ao município melhorar o suporte às unidades de saúde, além de atender ocorrências que demandam remoção para hospitais de referência em outras cidades da região.
A aquisição das ambulâncias seguirá os trâmites administrativos e legais previstos, garantindo que os veículos atendam às especificações técnicas exigidas para o atendimento à população.
