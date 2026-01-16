Deputado Ezequiel Neiva confirma recurso para melhorias no cras de Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 16/01/2026 às 14h22
Ação tem o objetivo de aprimorar a estrutura de atendimento à população (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou a liberação de R$ 110 mil para a construção de um corredor e de um auditório no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Alto Alegre dos Parecis. O recurso já foi pago e atende a uma indicação apresentada pelo vereador Pastor Jercino (Podemos), com o objetivo de fortalecer a estrutura de atendimento à população.
O cras é considerado uma das principais portas de entrada para as políticas públicas de assistência social, oferecendo apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, além de desenvolver ações voltadas à inclusão social, orientação e fortalecimento de vínculos comunitários. “Com a ampliação da estrutura física, a expectativa é melhorar o atendimento e proporcionar mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam no local”, destacou Ezequiel Neiva.
O deputado ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no município. “O cras de Alto Alegre dos Parecis exerce um papel fundamental no acolhimento das famílias que mais precisam. Com a abertura dada pelo prefeito Dena, nosso compromisso está em apoiar iniciativas que garantam dignidade e melhores condições de atendimento à população”, afirmou o parlamentar.
Ezequiel Neiva também fez questão de reconhecer o apoio do Governo de Rondônia para a viabilização do recurso. Segundo ele, o governador, coronel Marcos Rocha, tem sido sensível às demandas apresentadas por seu mandato. “Esse investimento só é possível graças ao comprometimento do nosso governador, que tem destinado recursos para atender nossas indicações e fortalecer o atendimento à população em cada município do estado”, ressaltou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também comentou a ação e elogiou a atuação de Ezequiel Neiva. Para ele, o parlamentar tem se destacado pelo trabalho municipalista e pela atenção às demandas sociais. “Ezequiel tem mostrado compromisso com as pessoas, especialmente com aquelas que mais precisam do poder público. Esse investimento no cras é mais um exemplo de um mandato presente e atuante”, encerrou.
