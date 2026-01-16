Deputado Laerte Gomes garante R$ 660 mil em investimentos para setores de Cacaulândia

Publicada em 16/01/2026 às 14h10
O município de Cacaulândia foi contemplado, ao longo de 2025, com mais de R$ 660 mil em recursos destinados pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que beneficiaram diretamente áreas essenciais como infraestrutura urbana e educação pública. As ações são resultado do trabalho conjunto do parlamentar com vereadores do município, atendendo demandas importantes da população local.
Entre os principais investimentos está a destinação de R$ 372 mil, viabilizada a pedido do vereador Joviti, recurso que foi aplicado na iluminação do campo de futebol da cidade. A melhoria garante mais segurança, incentivo à prática esportiva e ampliação do uso do espaço pela comunidade, especialmente no período noturno.
Na área da educação, o deputado Laerte Gomes também atendeu solicitação do vereador Xavier, destinando R$ 160 mil para a aquisição de notebooks para os professores da rede municipal de ensino. O investimento fortalece o trabalho pedagógico, contribuindo para a modernização das práticas educacionais e melhores condições de ensino.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdir Alberton foi uma das instituições beneficiadas pelo mandato do parlamentar, sendo contemplada em duas oportunidades. Por meio de indicação da vereadora Raiane, foram destinados R$ 81.514,00 para a reforma da rede elétrica da escola, garantindo mais segurança e eficiência no funcionamento da unidade.
Além disso, a escola também recebeu R$ 50 mil para a compra de aparelhos de ar-condicionado, investimento viabilizado também a partir de indicação da vereadora Raiane, proporcionando mais conforto térmico para alunos e profissionais da educação.
Os recursos reforçam o compromisso do deputado Laerte Gomes com o desenvolvimento de Cacaulândia, demonstrando atenção às necessidades do município e parceria constante com os representantes locais na busca por melhorias concretas para a população.
