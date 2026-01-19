Deputado Edevaldo Neves prestigia abertura de campeonato de futebol em Guajará-Mirim e reforça compromisso com o esporte

Publicada em 19/01/2026 às 14h51
O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) participou, neste fim de semana, da abertura do Campeonato Municipal “A Grande Família”, em Guajará-Mirim, reforçando seu apoio ao esporte como instrumento de integração social e fortalecimento comunitário.
A presença do parlamentar ocorreu a convite do vereador Romerito Pereira (Republicanos). Durante o evento, além de prestigiar a cerimônia de abertura, Edevaldo Neves também entrou em campo e participou da partida ao lado de atletas e moradores, destacando a energia positiva que o futebol movimenta no município.
“Foi um dia especial, de contato direto com a população e de incentivo ao esporte. O futebol representa saúde, lazer, união e inclusão. É uma ferramenta poderosa de transformação social”, enfatizou o deputado.
Edevaldo Neves parabenizou os atletas, organizadores e apoiadores do campeonato, ressaltando a importância de manter viva a tradição esportiva local, que promove convivência, disciplina e oportunidades, especialmente para crianças e jovens.
O parlamentar reafirmou o compromisso de continuar apoiando iniciativas esportivas em Rondônia, defendendo investimentos em eventos, estrutura e projetos que ampliem o acesso da população às práticas esportivas.
