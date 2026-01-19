Deputado Alex Redano participa da inauguração da Padaria Solidária da Associação São Tiago Maior

Publicada em 19/01/2026 às 08h10
PORTO VELHO- RO - A inauguração da Padaria Solidária da Associação São Tiago Maior marcou a entrega de um projeto financiado com recursos de emenda parlamentar no valor total de R$ 750 mil, destinados pelo deputado estadual Alex Redano.
Do montante aplicado, R$ 600 mil foram direcionados à reforma da estrutura física do espaço e R$ 150 mil à compra de equipamentos, assegurando condições operacionais para o funcionamento diário da unidade.
De acordo com o parlamentar, os investimentos tiveram como objetivo garantir segurança alimentar e atendimento contínuo à população em situação de vulnerabilidade, com a oferta gratuita de pão todos os dias. Redano informou que o projeto é resultado de um trabalho iniciado em 2022, quando recursos já haviam sido encaminhados para fortalecer as atividades desenvolvidas pela associação.
Ao comentar a entrega da padaria, o deputado afirmou que a aplicação de recursos públicos em ações sociais busca gerar impacto direto na vida das famílias atendidas.
Segundo ele, o apoio à Associação São Tiago Maior integra um conjunto de iniciativas voltadas à promoção da dignidade humana por meio de projetos sociais considerados estruturantes.
