Deputado Alex Redano indica viaturas para reforçar segurança em Costa Marques

Publicada em 02/01/2026 às 08h30
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Assessoria Parlamenta)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a disponibilização de viaturas, especialmente do tipo camionete, para o município de Costa Marques.
A medida tem como objetivo fortalecer o patrulhamento e o policiamento ostensivo na região, que possui características estratégicas por estar localizada em área de fronteira com a Bolívia, sendo rota de passagem de veículos, produtos oriundos de roubos e furtos, além do tráfico de drogas.
De acordo com o deputado Alex Redano, o reforço da frota policial é essencial para garantir maior segurança à população. “Costa Marques está em uma região sensível, por fazer fronteira internacional. É fundamental que as forças de segurança tenham viaturas adequadas, de grande porte, para atuar com rapidez e eficiência no combate à criminalidade e na proteção dos moradores”, destacou o parlamentar.
A indicação atende solicitação apresentada pela vereadora Juliane Duarte Sena das Neves, que também reforçou a urgência da demanda. Segundo ela, a falta de veículos adequados compromete as ações de segurança no município. “As viaturas são indispensáveis para o policiamento preventivo e para o atendimento das ocorrências. Esse reforço vai trazer mais tranquilidade à população e melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança”, afirmou a vereadora.
Alex Redano ressaltou ainda que a disponibilização das viaturas contribuirá diretamente para o enfrentamento ao crime organizado e para o fortalecimento da segurança pública na região. O deputado afirmou que espera sensibilidade do Governo do Estado para atender a indicação, diante da relevância e da necessidade urgente apresentada pelo município.
