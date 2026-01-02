Deputada Ieda Chaves faz balanço de 2025 e projeta novos desafios para 2026

Publicada em 02/01/2026 às 10h55
A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) utilizou as redes sociais para apresentar um balanço das atividades desenvolvidas ao longo de 2025. Na mensagem, a parlamentar ressaltou que o ano foi marcado por trabalho intenso, desafios e aprendizados, além de resultados construídos a partir do contato direto com as comunidades e da escuta das demandas da população.
Segundo a deputada, cada agenda cumprida ao longo do ano teve como propósito central o cuidado com as pessoas. Ela destacou que o convívio com moradores de diferentes regiões do estado, os encontros comunitários e o diálogo permanente renderam não apenas encaminhamentos e ações, mas também gestos de apoio e confiança que serviram de motivação para o exercício do mandato.
Ieda Chaves enfatizou ainda que as conquistas de 2025 só foram possíveis graças à parceria e à confiança da população. Em sua avaliação, o reconhecimento recebido ao longo do ano reforça a responsabilidade de seguir atuando com seriedade e compromisso, especialmente em pautas voltadas ao bem-estar das famílias e das crianças.
Ao projetar 2026, a deputada afirmou que o novo ano chega com desafios renovados, novos sonhos e a perspectiva de muito trabalho. Ela reiterou que seguirá mantendo a mesma postura adotada desde o início do mandato, pautada pela responsabilidade, dedicação e atenção às necessidades da sociedade rondoniense.
Na legenda da publicação, a parlamentar classificou 2025 como “um ano maravilhoso” e agradeceu o apoio recebido ao longo do período, demonstrando otimismo em relação ao futuro e confiança de que 2026 será um ano de avanços e conquistas.
