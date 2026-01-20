Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 100 mil para instrumentos musicais e material esportivo em Rolim de Moura

Publicada em 20/01/2026 às 14h20
O município de Rolim de Moura recebeu o empenho de R$ 100 mil para a aquisição de instrumentos musicais e material esportivo destinados à Associação Águas Claras, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a pedido do vereador Professor Edilson.
O recurso será utilizado para fortalecer as atividades desenvolvidas pela associação, ampliando o acesso a ações culturais e esportivas no município.
Segundo a deputada, o investimento reconhece o papel social exercido pela entidade. “A associação exerce um papel fundamental ao acolher a comunidade, e é dever do mandato apoiar e fortalecer iniciativas como essa por meio de recursos que garantam a continuidade e a ampliação desse trabalho.”
A liberação do recurso ocorre em parceria com o Governo de Rondônia. A deputada agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio institucional e destacou que o mandato segue atuando para direcionar investimentos aos municípios, com foco no fortalecimento de ações que promovam inclusão social e desenvolvimento em Rondônia.
