Criminoso mantém mulher e criança como reféns na BR-364 após roubo de carro

Publicada em 03/01/2026 às 09h30
Um criminoso identificado como Heric L. G., de 27 anos, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (2) após protagonizar uma ocorrência grave envolvendo roubo e sequestro-relâmpago na BR-364, na região do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas, o suspeito estava armado com um revólver calibre 38 quando rendeu uma mulher que estava com uma criança de colo e anunciou o roubo de um veículo Toyota Yaris. O crime teve início em um hotel localizado no distrito de Vista Alegre do Abunã, de onde o criminoso fugiu pela rodovia federal em direção a Extrema.
Durante a fuga, equipes da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram interceptar o veículo já nas proximidades de Extrema. Ao perceber que seria preso, Heric tentou evitar a abordagem policial, passando a usar a mulher e a criança como escudo humano, ameaçando atirar caso os policiais se aproximassem.
Diante da gravidade da situação, foi montado um cerco policial, sendo iniciada uma negociação para preservar a integridade das vítimas. Após momentos de tensão, os policiais conseguiram convencer o criminoso a se render, libertando a mulher e a criança sem ferimentos.
Após a rendição, Heric L. G. foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Com ele, os policiais apreenderam o revólver calibre 38, utilizado para cometer os crimes. Ainda segundo a polícia, além do Toyota Yaris, o suspeito também teria roubado um veículo VW Polo, pertencente a um homem, durante a sequência criminosa.
O caso foi registrado e o criminoso permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou a importância da ação rápida e da negociação para garantir a segurança das vítimas, especialmente da criança envolvida na ocorrência.
