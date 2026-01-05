Creche Noturna transforma a rotina de mães trabalhadoras e estudantes em Porto Velho

Publicada em 05/01/2026 às 11h10
A Creche Noturna, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, tem promovido mudanças significativas na rotina de mães que trabalham ou estudam no período noturno, ao oferecer um espaço seguro e adequado para o acolhimento de crianças de 1 a 3 anos. O projeto funcionou na Creche Moranguinho, localizada no bairro Cohab, zona Sul da capital, no horário das 18h30 às 23h, com atividades pedagógicas, alimentação, higiene e momentos de descanso.
O espaço contou com salas apropriadas, área de lazer, rotina de cuidados, alimentação balanceada e controle de segurança. Durante todo o período noturno, as crianças foram acompanhadas por professoras e profissionais de apoio, garantindo atenção individualizada e o desenvolvimento integral.
Mães atendidas pelo projeto relataram os benefícios da iniciativa. Bruna Pereira, estudante, destacou que o serviço contribuiu para o desenvolvimento do filho. “Percebi uma melhora significativa no comportamento e na socialização”. Gislaine Gera, técnica educacional, ressaltou o apoio recebido para conciliar trabalho e maternidade. “A creche trouxe tranquilidade para trabalhar sabendo que meu filho estava em boas mãos”. Já Karina Oliveira, técnica em enfermagem, avaliou a experiência de forma positiva. “Foi de grande ajuda para a nossa rotina. O atendimento é cuidadoso e organizado”.
A vice-diretora da Creche Moranguinho, Greice Sherley, explicou que toda a equipe noturna passou por preparação específica antes do início do projeto. “A equipe da noite foi preparada para acolher, cuidar e também ensinar.”
Ela também detalhou como funcionava a rotina das crianças no período noturno. “A rotina é tranquila. Começa com o acolhimento, depois o lanche, atividades lúdicas em sala, a jantinha e, em seguida, todo o cuidado com o banho e o descanso até os pais chegarem.”
Ao longo do funcionamento, a creche noturna atendeu diariamente dezenas de crianças, fortalecendo o vínculo com as famílias e promovendo inclusão social. A experiência mostrou que é possível ampliar o atendimento da educação infantil para além do horário tradicional.
Com os resultados positivos, a iniciativa se consolidou como uma referência e abriu expectativas para novas matrículas em 2026.
