Creas realiza ação educativa levando orientação diálogo e informação às famílias e à população

Cuidar das pessoas também é ter coragem de transformar realidades. Na manhã desta quinta-feira, 15 de janeiro, o CREAS realizou uma ação educativa na região central de Espigão D’Oeste, levando orientação, diálogo e informação às famílias e à população. O objetivo é claro, romper o ciclo da permanência nas ruas e ajudar pessoas em situação de rua a retomarem sua dignidade, voltando para suas casas, para junto de suas famílias ou para sua cidade de origem.
Durante a ação, foram realizadas orientações e a distribuição de materiais gráficos, reforçando a importância de não oferecer esmolas. A ajuda verdadeira acontece quando encaminhamos para a rede de apoio, permitindo que essas pessoas recebam acompanhamento adequado e tenham a chance real de recomeçar.
Essa iniciativa também protege o direito de cada cidadão de ir e vir com tranquilidade, garantindo espaços públicos mais seguros, organizados e acolhedores para famílias, crianças, idosos e comerciantes.
Em Espigão D’Oeste, a grande maioria das pessoas em situação de rua possui familiares e residência. Com responsabilidade social, orientação correta e ações educativas, é possível mudar histórias e devolver dignidade.
Ajuda de verdade tem caminho. Em caso de necessidade, entre em contato com o CREAS pelo WhatsApp (69) 99200-7412
Prefeitura de Espigão D’Oeste, trabalhando com humanidade, respeito e compromisso com as pessoas.
