Cooperação entre NIIF e Polícia Boliviana resulta na prisão de foragido desde 2021

Publicada em 06/01/2026 às 14h23
GUAJARÁ-MIRIM/RO – Uma exitosa operação de inteligência, pautada pela integração entre o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF-GEI/SESDEC/RO) e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) da Bolívia, resultou na captura de um dos foragidos mais procurados da justiça rondoniense na noite de 05 de janeiro de 2026.
O Fim da Linha para "Carlinhos do Areal"
Carlos Handerson Sales, conhecido no mundo do crime como "Carlinhos do Areal" ou "Magrelo", foi detido em Guayaramerín após anos de evasão. O alvo possui uma condenação total de 34 anos, 11 meses e 0 dias de reclusão, acumulando sentenças por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
A Investigação: Desmascarando a identidade falsa
No momento da abordagem em solo boliviano, o suspeito apresentou uma Cédula de Identidade (RG) do Estado de Rondônia em nome de terceiros.
Entretanto, a expertise dos agentes do NIIF foi fundamental para desarticular a farsa. Por meio de buscas detalhadas e análise documental, o Núcleo identificou inconsistências no relato do indivíduo. A confirmação definitiva da identidade real contou com o apoio crucial da Polícia Civil de Porto Velho/RO, que, após intercâmbio de informações com o NIIF, forneceu dados biográficos e criminais que permitiram o reconhecimento inequívoco de Carlos Handerson Sales como o verdadeiro portador do registro.
Rota de Fuga: Quatro anos na clandestinidade
O foragido estava foragido do sistema prisional desde o dia 25 de setembro de 2021. Segundo informações levantadas durante o processo de identificação, Sales utilizou a identidade falsa para circular pelos estados do Amapá e Pará, buscando refúgio em regiões de difícil monitoramento. Desde novembro de 2025, ele havia se estabelecido em Guayaramerín, na Bolívia, onde acreditava estar fora do alcance da justiça brasileira até ser interceptado pela cooperação binacional.
Logística e entrega às autoridades
A operação de extração foi marcada pela eficiência logística. Às 22h da última segunda-feira, a Polícia Boliviana formalizou a entrega do custodiado à equipe do NIIF. A transposição da fronteira foi realizada em embarcação própria do Núcleo, cruzando o Rio Mamoré.
Ao chegar em Guajará-Mirim, a equipe contou com o suporte tático do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) para a condução do preso. Carlos Handerson Sales foi entregue à Delegacia de Polícia Federal, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.
Valorização da estratégia de inteligência
Esta ação reafirma o compromisso da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC/RO), por meio da Gerência de Estratégia e Inteligência (GEI), em fortalecer o cinturão de segurança na fronteira. A integração com a polícia boliviana, o suporte da Polícia Civil da capital e a constante parceria com o BPFRON provaram ser ferramentas indispensáveis para a manutenção da lei e a garantia de que penas severas, como os mais de 19 anos remanescentes de Sales, sejam efetivamente cumpridas.
