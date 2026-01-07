Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do IESG – Eleição da Diretoria e Alterações EstatutáriasAS

Publicada em 07/01/2026 às 09h58
O Presidente do Instituto Educacional e Tecnológico Genesis - IESG, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Teófilo Otoni 2855 – Lagoinha – Porto Velho-RO, no dia 25/01/2026, às 19:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20:00horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
1 – Eleição e posse da nova diretoria para exercício de 2026-2030;
2 – Confirmação de Endereço;
3 – Atualização Estatuto e mudança de nome;
3 – Eventuais outros assuntos de interesse social.
Porto Velho-RO, 02 de janeiro de 2026.
Cristiano da Silva Pinheiro
Presidente
Representante Legal da Entidade
