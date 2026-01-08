Construção da Central de Regulação do SAMU avança e fortalece a rede de urgência

Publicada em 08/01/2026 às 14h12
O município de Vilhena já vive uma nova etapa no fortalecimento da rede de urgência e emergência em saúde. A obra da Central de Regulação de Urgências (CRU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), iniciada em junho de 2025, encontra-se em andamento, com 13,95% de execução, e tem previsão de conclusão para abril deste ano.
A nova estrutura está sendo viabilizada com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e contrapartida do município, contando com investimento estimado em aproximadamente R$ 3 milhões.
A CRU está sendo implantada no bairro Parque São Paulo, em um ponto estratégico, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h), o que permitirá maior integração e agilidade no atendimento à população.
Quando concluída, a Central de Regulação de Urgências será responsável por coordenar todas as chamadas realizadas pelo número 192, funcionando como o núcleo operacional do SAMU no município.
A unidade contará com profissionais especializados em regulação médica, que realizarão o primeiro atendimento via telefone, prestarão orientações à população, classificarão os casos e acionarão, de forma rápida e eficiente, os recursos necessários para cada ocorrência.
Além da estrutura física moderna, Vilhena será beneficiada com uma frota de quatro ambulâncias, ampliando a capacidade de resposta às urgências e emergências médicas.
Atualmente, o estado de Rondônia conta com apenas duas Centrais de Regulação de Urgências, localizadas em Porto Velho e Ariquemes. A implantação da CRU em Vilhena representa um avanço na descentralização do serviço, garantindo maior cobertura regional, redução do tempo de resposta e mais segurança no atendimento à população do Cone Sul do estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!