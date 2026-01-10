Conselho de Segurança da ONU se reúne a pedido da Ucrânia

Publicada em 10/01/2026 às 09h26
“A Rússia atingiu um novo e terrível patamar de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em ataques contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia”, denunciou o embaixador da Ucrânia na ONU, Andrii Melnyk, em uma carta na qual solicita a realização da reunião e à qual a agência France-Presse (AFP) teve acesso.
Novos ataques russos na noite de quinta para sexta-feira deixaram metade dos edifícios residenciais de Kiev sem aquecimento, levando o prefeito da capital ucraniana a pedir que a população deixasse a cidade temporariamente.
Nesses bombardeios, foi utilizado, pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o míssil balístico russo Orechnik.
“Hoje, a Federação Russa reivindicou oficialmente o uso do míssil balístico de médio alcance chamado ‘Orechnik’ na região de Lviv. Esse ataque representa uma ameaça grave e sem precedentes à segurança do continente europeu, minando a estabilidade regional e apresentando sérios riscos à paz e à segurança internacional”, destacou o embaixador ucraniano na carta.
O pedido da Ucrânia foi apoiado por seis membros do Conselho — França, Reino Unido, Letônia, Dinamarca, Grécia e Libéria —, segundo fontes diplomáticas ouvidas pela AFP.
