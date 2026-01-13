Conselheira Federal da OAB RO destaca protagonismo feminino durante posse na Defensoria Pública

Publicada em 13/01/2026 às 08h30
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) reafirmou seu protagonismo institucional durante a solenidade de posse da nova defensora pública substituta, Dra. Valleria Lins Falcão de Carvalho. Representando a Seccional, a conselheira federal Vitória Jeovana levou uma mensagem que transcendeu o protocolo, posicionando a OAB como defensora intransigente da ocupação de espaços de decisão pelas mulheres e do fortalecimento das instituições que garantem a cidadania.
Durante o ato solene, realizado na capital, a OAB RO destacou que a presença da advocacia em tais ritos é a demarcação de um território de valores. Para a Seccional, o ingresso de novas lideranças femininas nas carreiras jurídicas não é apenas um ato administrativo, mas um avanço estratégico para a Justiça rondoniense.
Em seu discurso, Vitória Jeovana enfatizou o papel transformador da mulher e a importância da independência institucional.
“Disseram que certos lugares não eram para nós, que o poder era restrito a poucos. Mas aqui estamos, ocupando espaços de fala e decisão, conduzindo audiências, defendendo direitos e transformando histórias. Mulher não ocupa espaço sozinha, ela abre caminho para as que virão”, declarou a conselheira, sob forte recepção dos presentes.
Além do viés político e de representatividade, a Ordem pontuou a necessidade de uma Justiça humanizada. Para a OAB RO, a técnica jurídica deve estar sempre a serviço da sensibilidade social, especialmente em órgãos como a Defensoria Pública, que lida diretamente com as vulnerabilidades da população.
“Celebrar esta posse é celebrar a coragem de escolher uma missão que lida com pessoas, com dor e com urgência. A Defensoria Pública, assim como a advocacia, carrega a essência de lembrar daqueles que, muitas vezes, foram esquecidos pelo sistema”, completou Vitória Jeovana.
A OAB Rondônia parabeniza a Dra. Valleria Lins e deseja uma trajetória marcada pela coragem e ética, valores que são o pilar da advocacia rondoniense.
