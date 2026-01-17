Confira como será o Baile Municipal que abre oficialmente o Carnaval na capital

Publicada em 17/01/2026 às 10h31
Responsável por abrir oficialmente as festividades carnavalescas em Porto Velho, o Baile Municipal já tem data marcada: 31 de janeiro, nas dependências do histórico Mercado Cultural, no centro da capital.
Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, o evento reúne algumas das mais tradicionais expressões do período momesco, com passistas de blocos e escolas de samba, bonecos alegóricos, adereços carnavalescos e a tradicional apresentação da corte do Rei Momo, que simbolicamente recebe a chave da cidade.
A programação tem início às 17h30, com a abertura oficial ao som do DJ Mário Henrique, que retorna aos comandos também em breves intervenções ao longo da noite. Das 18h às 20h, o público poderá acompanhar a apresentação do tradicional Bloco Pirarucu do Madeira, mantendo viva a essência das marchinhas carnavalescas.
Na sequência, das 20h às 20h35, ocorre a solenidade oficial com a apresentação da Corte do Rei Momo, momento simbólico que marca oficialmente o início do Carnaval na capital. Logo após, das 20h40 às 20h50, o DJ Mário Henrique reassume o som para manter a animação do público.
A festa segue das 20h50 às 22h50 com a apresentação da Banda do Vai Quem Quer, um dos ícones do Carnaval porto-velhense. Em seguida, das 22h50 às 23h, o DJ Leylson comanda a transição musical, preparando o público para a reta final da noite. Das 23h à 1h, quem sobe ao palco é Juninho Alê, e o encerramento do evento fica novamente sob responsabilidade do DJ Leylson.
“Por determinação do prefeito Léo Moraes, vamos oferecer à população um evento festivo, acessível e bem organizado, com atrações que valorizam as tradições carnavalescas, dando início a esse período do ano tão aguardado por uma parcela significativa da população”, destacou Ferreirinha, presidente da Funcultural.
Muito além da diversão, o Baile Municipal fomenta a produção artística local e reafirma o compromisso com a valorização da cultura porto-velhense, abrindo oficialmente o Carnaval com identidade, organização e respeito às tradições.
