Confira a escala de Plantão das Farmácias em Guajará-Mirim para Janeiro de 2026

A Divisão de Fiscalização do município de Guajará-Mirim, divulgou o cronograma oficial do plantão das drogarias para o mês de janeiro de 2026. A escala visa garantir que a população tenha acesso ininterrupto a medicamentos e serviços de saúde essenciais durante o primeiro mês do ano.
De acordo com as normas vigentes, os estabelecimentos que não estão escalados para o plantão podem operar no período das 08:00h às 00:00h. Já as farmácias designadas como plantonistas possuem a obrigação de manter o atendimento das 20:00h às 06:00h do dia posterior, assegurando a cobertura durante toda a madrugada.
O cumprimento desse cronograma é rigorosamente regulamentado pela Lei nº 1320/2009 e pela Lei nº 704/1999. É fundamental que os proprietários e responsáveis técnicos fiquem atentos, pois a infração a qualquer norma de plantão pode resultar em multas pesadas, que variam de 01 a 10 salários mínimos vigentes. A organização dos horários foi assinada e oficializada por Raimundo Nonato dos Santos Filho, Diretor da Divisão de Fiscalização.
Abaixo, detalhamos a escala diária para que você saiba exatamente onde encontrar atendimento em caso de necessidade:
|
Dia
|
Dia da Semana
|
Drogarias de Plantão (Noturno)
|
01
|
Quinta-feira
|
FARMA FLORA / SUELI
|
02
|
Sexta-feira
|
UNIFARMA / PREÇO BAIXO
|
03
|
Sábado
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
04
|
Domingo
|
DROGANOVA / DENADAI
|
05
|
Segunda-feira
|
AGIFARMA / ULTRAPOPULAR
|
06
|
Terça-feira
|
CENTRAL / F. FLORA
|
07
|
Quarta-feira
|
UNIFARMA / SUELI
|
08
|
Quinta-feira
|
PREÇO BAIXO / DENADAI
|
09
|
Sexta-feira
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
10
|
Sábado
|
DROGANOVA / ULTRAPOPULAR
|
11
|
Domingo
|
AGIFARMA / UNIFARMA
|
12
|
Segunda-feira
|
F. FLORA / CENTRAL
|
13
|
Terça-feira
|
SUELI / PREÇO BAIXO
|
14
|
Quarta-feira
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
15
|
Quinta-feira
|
UNIFARMA / DENADAI
|
16
|
Sexta-feira
|
DROGANOVA / ULTRAPOPULAR
|
17
|
Sábado
|
AGIFARMA / CENTRAL
|
18
|
Domingo
|
F. FLORA / PREÇO BAIXO
|
19
|
Segunda-feira
|
UNIFARMA / SUELI
|
20
|
Terça-feira
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
21
|
Quarta-feira
|
AGIFARMA / CENTRAL
|
22
|
Quinta-feira
|
SUELI / F. FLORA
|
23
|
Sexta-feira
|
UNIFARMA / PREÇO BAIXO
|
24
|
Sábado
|
DROGANOVA / DENADAI
|
25
|
Domingo
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
26
|
Segunda-feira
|
ULTRAPOPULAR / AGIFARMA
|
27
|
Terça-feira
|
F. FLORA / CENTRAL
|
28
|
Quarta-feira
|
SUELI / PREÇO BAIXO
|
29
|
Quinta-feira
|
DROGANOVA / DENADAI
|
30
|
Sexta-feira
|
HIPER 01 / HIPER 02
|
31
|
Sábado
|
ULTRAPOPULAR / AGIFARMA
