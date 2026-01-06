Confira a escala de Plantão das Farmácias em Guajará-Mirim para Janeiro de 2026
Por O MAMORÉ
Publicada em 06/01/2026 às 09h24
A Divisão de Fiscalização do município de Guajará-Mirim, divulgou o cronograma oficial do plantão das drogarias para o mês de janeiro de 2026. A escala visa garantir que a população tenha acesso ininterrupto a medicamentos e serviços de saúde essenciais durante o primeiro mês do ano.

De acordo com as normas vigentes, os estabelecimentos que não estão escalados para o plantão podem operar no período das 08:00h às 00:00h. Já as farmácias designadas como plantonistas possuem a obrigação de manter o atendimento das 20:00h às 06:00h do dia posterior, assegurando a cobertura durante toda a madrugada.

O cumprimento desse cronograma é rigorosamente regulamentado pela Lei nº 1320/2009 e pela Lei nº 704/1999. É fundamental que os proprietários e responsáveis técnicos fiquem atentos, pois a infração a qualquer norma de plantão pode resultar em multas pesadas, que variam de 01 a 10 salários mínimos vigentes. A organização dos horários foi assinada e oficializada por Raimundo Nonato dos Santos Filho, Diretor da Divisão de Fiscalização.

Abaixo, detalhamos a escala diária para que você saiba exatamente onde encontrar atendimento em caso de necessidade:

Dia

Dia da Semana

Drogarias de Plantão (Noturno)

01

Quinta-feira

FARMA FLORA / SUELI

02

Sexta-feira

UNIFARMA / PREÇO BAIXO

03

Sábado

HIPER 01 / HIPER 02

04

Domingo

DROGANOVA / DENADAI

05

Segunda-feira

AGIFARMA / ULTRAPOPULAR

06

Terça-feira

CENTRAL / F. FLORA

07

Quarta-feira

UNIFARMA / SUELI

08

Quinta-feira

PREÇO BAIXO / DENADAI

09

Sexta-feira

HIPER 01 / HIPER 02

10

Sábado

DROGANOVA / ULTRAPOPULAR

11

Domingo

AGIFARMA / UNIFARMA

12

Segunda-feira

F. FLORA / CENTRAL

13

Terça-feira

SUELI / PREÇO BAIXO

14

Quarta-feira

HIPER 01 / HIPER 02

15

Quinta-feira

UNIFARMA / DENADAI

16

Sexta-feira

DROGANOVA / ULTRAPOPULAR

17

Sábado

AGIFARMA / CENTRAL

18

Domingo

F. FLORA / PREÇO BAIXO

19

Segunda-feira

UNIFARMA / SUELI

20

Terça-feira

HIPER 01 / HIPER 02

21

Quarta-feira

AGIFARMA / CENTRAL

22

Quinta-feira

SUELI / F. FLORA

23

Sexta-feira

UNIFARMA / PREÇO BAIXO

24

Sábado

DROGANOVA / DENADAI

25

Domingo

HIPER 01 / HIPER 02

26

Segunda-feira

ULTRAPOPULAR / AGIFARMA

27

Terça-feira

F. FLORA / CENTRAL

28

Quarta-feira

SUELI / PREÇO BAIXO

29

Quinta-feira

DROGANOVA / DENADAI

30

Sexta-feira

HIPER 01 / HIPER 02

31

Sábado

ULTRAPOPULAR / AGIFARMA

