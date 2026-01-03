Começou a Copa SP de futebol; União Cacoalense estreia na Copinha e o Guaporé se apresenta

Publicada em 03/01/2026 às 09h45
Começou a Copa SP de futebol Júnior 2026. Tabelinha Rondoniense: União Cacoalense estreia na Copinha e o Guaporé se apresenta para 2026.
Torneio mais importante da base teve início na sexta-feira.
Copa SP – O segundo dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior promete grandes atrações neste sábado (3), com a estreia de clubes tradicionais do futebol brasileiro. O principal destaque é o Corinthians, maior campeão da Copinha, com 11 títulos. Atual vice, o Timão entra em campo às 14h45, em Jaú (SP), contra o Trindade-GO, pelo Grupo 8.
Outros times de peso também fazem seus primeiros jogos no torneio, como Vasco, Cruzeiro, Bahia, Athletico-PR e Chapecoense, todos com representantes na Série A do futebol profissional.
A rodada ainda marca a estreia de seis clubes que disputam a Copinha pela primeira vez: Araçatuba FC, Maricá, Naviraiense, I9-SP, Guanabara City-GO e Esporte de Patos-PB, reforçando o caráter revelador da competição.
Os jogos têm transmissão por TV aberta, canais fechados e plataformas digitais, ampliando o alcance da principal vitrine das categorias de base do país.
O Sport começou com o pé direito a sua campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite de sexta-feira (2), o time pernambucano venceu o Linense por 2 a 1, em partida disputada no Estádio Municipal Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, no interior de São Paulo.
O Rubro-Negro abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Samuel Pires, Rafael de Jesus subiu bem e marcou de cabeça. O Linense reagiu na segunda etapa e empatou aos 11 minutos, com João Lucas, também pelo alto.
Quando o empate parecia definido, o Sport mostrou poder de decisão. Aos 39 minutos do segundo tempo, Matheus Lacort aproveitou falha na saída do goleiro, venceu o bate-rebate na área e garantiu a vitória.
Com o resultado, o Sport pode assegurar a classificação já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados no grupo.
O Mirassol começou bem a sua trajetória na Copinha 2026. Na noite de sexta-feira, a equipe paulista venceu o Forte por 2 a 1, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela primeira rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Os gols do Mirassol foram marcados por Luiz Fernando e Felipinho, garantindo os primeiros três pontos na competição. O Forte tentou reagir e diminuiu com Hugo Dutra, mas não conseguiu evitar a derrota na estreia.
Meia-Noite e Real-RR ficaram no empate sem gols no jogo de abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na manhã de sexta-feira, em Patrocínio Paulista, pelo Grupo 14, que também conta com Coritiba e Ponte Preta.
Estreantes na competição, as duas equipes mostraram disposição, mas sofreram com o nervosismo, principalmente nas finalizações. A melhor chance do jogo foi do Real-RR, na segunda etapa, quando Moisés criou a jogada e Milton finalizou, parando em boa defesa do goleiro Eduardo.
Tabelinha Rondoniense
União Cacoalense na Copa SP. Guaporé pronto para a temporada 2026.
Copa SP - A Sociedade Esportiva União Cacoalense já sabe como será sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Representando Rondônia, a equipe de Cacoal enfrenta o Santos-SP na primeira rodada da competição nacional.
O confronto acontecerá no dia 7 de janeiro, às 18h30 (horário de Rondônia), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), sede do Grupo 16. A partida terá transmissão gratuita da CazéTV, pelo YouTube.
Além de União Cacoalense e Santos, o Grupo 16, conta ainda com Grêmio São Carlense-SP e Real Brasília-DF. A Copinha 2026 está sendo disputa os dias 2 e 25 de janeiro, reunindo 128 clubes divididos em 32 grupos, espalhados por 30 cidades paulistas.
Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, iniciando a fase eliminatória do principal torneio de base do futebol brasileiro.
Guaporé - O Guaporé Futebol Clube dará o pontapé inicial em sua temporada 2026 com a apresentação oficial do elenco neste sábado (3). O evento acontece a partir das 16h, no Centro de Treinamento do clube, em Rolim de Moura, e simboliza o início de um ano histórico para a equipe.
Fundado em 2014, o Guaporé FC vive um momento de consolidação no futebol rondoniense. Após campanhas de destaque, o clube ampliou seu espaço no cenário esportivo e garantiu presença em competições estaduais, regionais e nacionais.
Em 2026, o Guaporé disputará o Campeonato Rondoniense Série A, além da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Verde. Segundo o presidente Júlio Cecin, a apresentação do elenco marca um novo momento institucional e reforça a ambição do clube em crescer no cenário nacional.
