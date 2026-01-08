Começa prazo de inscrição para a chamada escolar em Porto Velho

Publicada em 08/01/2026 às 16h02
Começou o prazo para a chamada escolar da Prefeitura de Porto Velho, período em que pais, mães ou responsáveis legais têm a oportunidade de matricular seus filhos na rede municipal de ensino. Fique atento: o período de inscrição começa nesta quinta-feira (8) e termina no dia 15 de janeiro.
Garantindo transparência, planejamento e acesso democrático à educação infantil, ao ensino fundamental e à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a chamada escolar oferta vagas nas unidades de ensino geridas pelo Executivo Municipal, que no último ano apresentou um avanço significativo na qualidade da educação, por meio de ações de fomento e incentivo aos alunos e professores.
As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura de Porto Velho: www.portovelho.ro.gov.br. Para as famílias que não têm acesso à internet, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibiliza apoio presencial nas escolas, assegurando que todos tenham a oportunidade de se cadastrar.
De acordo com a Semed, a divulgação do resultado será no dia 19 de janeiro. As matrículas dos alunos terão início na mesma data e serão realizadas de forma presencial até o dia 23 de janeiro, no horário das 8h às 14h. Quem não cumprir os prazos corre o risco de perder a vaga, por isso, fique atento!
