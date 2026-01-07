Com operação contínua, EcoPVH reforça compromisso com Porto Velho em 2026

Publicada em 07/01/2026 às 16h04
A EcoPVH inicia 2026 mantendo a operação regular da limpeza urbana em Porto Velho e avançando em frentes importantes do serviço. Além da continuidade da coleta durante o Natal, o Ano Novo e o período de recesso, a empresa ampliou a cobertura em pontos que anteriormente não eram atendidos e segue com planejamento de melhorias contínuas para fortalecer o atendimento à população ao longo do ano.
O início de 2026 também marca a consolidação dos ajustes operacionais realizados nos primeiros meses de trabalho, com rotas mais organizadas, reforço das equipes e acompanhamento permanente das operações. A ampliação do atendimento já alcança diferentes regiões da cidade, incluindo bairros urbanos e distritos dos eixos do Alto, Médio e Baixo Madeira, onde a coleta segue ocorrendo de forma regular desde o início da operação.
Segundo o diretor de operações da EcoPVH, Felipe Ferraz, o avanço do serviço é resultado de planejamento e presença constante nas ruas. “Entramos em 2026 com uma operação mais madura, processos ajustados e equipes ainda mais preparadas, mantendo a regularidade da coleta e, ao mesmo tempo, ampliando o atendimento em pontos que antes não eram contemplados. Nosso foco é garantir que o serviço chegue a mais pessoas, com organização, monitoramento e equipes capacitadas”, afirmou.
A empresa destaca que a limpeza urbana é um serviço essencial e contínuo, que exige atenção diária e ajustes permanentes para acompanhar o crescimento da cidade e as características de cada região. Em 2026, a EcoPVH segue investindo na organização das equipes, no monitoramento das rotas por meio de sistema de GPS e na atuação da fiscalização operacional, garantindo maior controle e transparência na execução do serviço.
Nos distritos do Alto, Médio e Baixo Madeira, a operação segue com atenção especial às particularidades logísticas da região, assegurando a coleta regular e o atendimento às comunidades ribeirinhas, que desempenham papel fundamental na dinâmica do município. Além do aspecto operacional, a EcoPVH reforça o compromisso social do serviço, com a geração de empregos e a valorização da mão de obra local. “Cuidar da cidade também passa por cuidar das pessoas que fazem o serviço acontecer todos os dias. Nosso compromisso é com Porto Velho, com os trabalhadores e com a população”, concluiu Felipe Ferraz.
A EcoPVH mantém canais permanentes de atendimento para que a população possa registrar solicitações, esclarecer dúvidas e acompanhar o serviço. O contato pode ser feito pelo WhatsApp do SAC (69) 99980-6956 ou pelas redes sociais oficiais da empresa, por meio do perfil @ecopvhoficial.
