COLETA DE LIXO

Com operação contínua, EcoPVH reforça compromisso com Porto Velho em 2026

A ampliação do atendimento já alcança diferentes regiões da cidade, incluindo bairros urbanos e distritos dos eixos do Alto, Médio e Baixo Madeira, onde a coleta segue ocorrendo de forma regular desde o início da operação