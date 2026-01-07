Com foco no planejamento de 2026, SINDSEF-RO ajusta horários de atendimento para o primeiro bimestre

Publicada em 07/01/2026 às 08h32
O Sindsef-RO inicia 2026 de portas abertas, recebendo filiados tanto na sede em Porto Velho quanto nas Coordenações Regionais do interior. Para este bimestre de janeiro e fevereiro, o sindicato adotou um cronograma especial de atendimento em todo o estado, funcionando de segunda a sexta-feira, em horário corrido das 8h às 14h.
Essa alteração temporária na jornada de trabalho foi planejada para otimizar o funcionamento da entidade durante o período de férias escolares e de início de ano, quando historicamente observa-se uma redução natural na procura presencial pelos serviços sindicais. Além disso, a medida leva em conta o recesso do Poder Judiciário e a suspensão de prazos processuais, o que diminui o fluxo de demandas urgentes junto ao setor jurídico neste momento.
A intenção do sindicato é manter as demandas dos filiados de forma eficiente, garantindo que ninguém fique desamparado, ao mesmo tempo em que ajusta a estrutura interna à realidade de menor movimento. Com o fim do período de férias e a normalização das atividades judiciais, a expectativa é que o Sindsef retorne ao seu horário habitual a partir de março, reafirmando sua dedicação em estar ao lado do servidor federal rondoniense, garantindo suporte e proteção em cada etapa deste novo ano.
