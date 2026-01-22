Com Ezequiel Neiva, Aamirom terá novo barracão para ampliar ações solidárias em Rolim de Moura

Publicada em 22/01/2026 às 14h22
A Associação dos Amigos de Rolim de Moura (Aamirom), entidade responsável pela organização dos tradicionais leilões do Direito de Viver, será beneficiada com a construção de um barracão que irá fortalecer as ações de apoio ao Hospital de Amor. O recurso, no valor de R$ 690 mil, é oriundo de emenda de bancada e foi confirmado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).
O investimento atende a uma demanda apresentada por Edimar Dias, coordenador das obras do barracão, e já conta com projeto aprovado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Segundo informações, o recurso foi devidamente empenhado e deverá ser disponibilizado em breve na conta da associação, permitindo o início da execução da obra.
Para o deputado Ezequiel Neiva, a iniciativa representa mais do que uma obra física, mas um fortalecimento direto das ações solidárias desenvolvidas pela Aamirom em benefício da saúde pública. “Esse barracão vai dar melhores condições de trabalho para os voluntários e ampliar a capacidade de arrecadação da associação, que realiza um trabalho sério e comprometido com a vida. Nosso mandato tem o dever de apoiar iniciativas que fazem a diferença na sociedade”, destacou.
Durante a confirmação do recurso, Ezequiel Neiva também ressaltou o papel fundamental desempenhado pelo Hospital de Amor no atendimento especializado em saúde em Rondônia. “O Hospital de Amor é uma referência nacional no tratamento oncológico, oferecendo atendimento humanizado, gratuito e de excelência. Reconhecer e valorizar esse serviço é essencial, porque ele salva vidas e acolhe milhares de famílias rondonienses todos os anos”, afirmou.
A nova estrutura vai representar um marco para a Aamirom, que há anos mobiliza a sociedade de Rolim de Moura e região em prol do Hospital de Amor. A entidade é responsável por eventos que arrecadam recursos fundamentais para a manutenção dos atendimentos oncológicos, contribuindo diretamente para diagnósticos precoces, tratamentos e acompanhamento de pacientes.
“O recurso está empenhado e em breve será liberado. A expectativa é que as obras comecem logo, ampliando a capacidade da associação de continuar promovendo ações que impactam positivamente a vida de centenas de pacientes em Rondônia”, concluiu.
