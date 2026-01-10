Publicada em 10/01/2026 às 10h51
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou as listas do Processo Seletivo Unificado (PSU/IFRO 2026/1) com os candidatos convocados em 1ª chamada. O prazo para os convocados realizarem a matrícula está aberto até a próxima segunda-feira (12). O processo de matrícula é todo de forma on-line, cumprindo as etapas previstas no edital e observando rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma.
O procedimento segue o Tutorial de Matrícula do IFRO e está organizado em quatro etapas:
Na 1ª etapa – Matrícula, os candidatos deverão enviar a documentação exigida entre os dias 5 de janeiro e 12 de janeiro, até, precisamente, as 18h. Serão aceitos documentos enviados até esse horário, inclusive durante finais de semana e feriados compreendidos no período.
A 2ª etapa – Análise documental ocorre de 5 a 13 de janeiro. Nesse período, as Coordenações de Registros Acadêmicos (CRAs) dos campi do IFRO analisam a documentação enviada pelos candidatos.
Caso sejam identificadas pendências ou divergências, o candidato deverá participar da 3ª etapa – Retificação da documentação, que acontece de 5 de janeiro até as 18h do dia 15 de janeiro. Assim como na primeira etapa, serão considerados válidos os documentos enviados até o horário limite, inclusive em finais de semana e feriados.
A 4ª etapa – Confirmação de matrícula ocorre entre os dias 5 e 16 de janeiro. Durante esse período, o candidato deverá acompanhar atentamente o sistema de matrícula para verificar o andamento da análise documental. O encerramento das matrículas da 1ª chamada pelas CRAs está previsto para o dia 16 de janeiro.
A convocação em 2ª chamada será divulgada no dia 19 de janeiro de 2026, com publicação após as 18h.
O IFRO orienta que os candidatos acompanhem regularmente o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP/IFRO) durante todo o processo de matrícula, especialmente nos casos em que seja necessária a retificação de documentos. Também é fundamental verificar com frequência o e-mail informado no momento da inscrição, pois a confirmação da matrícula é enviada exclusivamente por esse canal. O candidato é o único responsável pelo cumprimento dos prazos estabelecidos no edital.
As listas de convocados em 1ª chamada podem ser consultadas nos links específicos para cada modalidade de ensino:
