Chuvas fortes e alagamentos: Energisa alerta sobre os riscos de choques elétricos

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está atuando sobre Rondônia e provoca chuvas intensas em todo o estado. A previsão indica acúmulo de até 100 milímetros de chuva por dia, o que eleva significativamente os riscos de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia e descargas elétricas.
Diante desse cenário, a Energisa intensifica os alertas à população sobre os cuidados necessários durante o período chuvoso, especialmente no que diz respeito à segurança com a rede elétrica.
Alagamentos intensificam riscos de choques elétricos
Nesta época do ano, com o aumento do volume de chuvas, as alagações tornam-se mais frequentes, principalmente em locais onde os sistemas de drenagem não conseguem suportar a quantidade de água. Por isso, a Energisa reforça as orientações de segurança para evitar acidentes elétricos.
“A água é condutora de eletricidade. Por isso, todo cuidado é fundamental para evitar riscos de choques elétricos”, explica Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Em situações de risco de alagamento dentro de casa, a orientação é desligar imediatamente o quadro geral de energia (disjuntor) para evitar curto-circuito e choques elétricos. Caso o nível da água atinja o quadro de energia, é indispensável entrar em contato com a Energisa para solicitar o desligamento do ramal de serviço.
Retire da tomada todos os aparelhos eletrônicos e elétricos, mas não manuseie equipamentos com as mãos ou os pés molhados.
Se as paredes internas da residência estiverem úmidas, não utilize as tomadas instaladas nesses locais, pois podem causar choques e danificar os aparelhos.
Não utilize elevadores durante enchentes, pois eles podem ficar presos entre andares ou inundar. O ideal é que estejam com a energia desligada e sem acesso à caixa, que pode conter água eletrificada.
Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais com risco de exposição a raios. Em caso de chuva, não instale, desligue ou remova o equipamento. Se a antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la.
Não suba em postes para se proteger.
Durante a chuva, evite permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas e praias. Também não fique próximo ou debaixo de árvores, postes, estruturas metálicas, mastros ou locais elevados.
É importante estar atento, pois a água pode estar em contato com cabos elétricos expostos. Nessas situações, procurar um local seguro e seco é sempre a decisão mais correta.
Jucilene alerta que, independentemente de estar chovendo ou não, o mais seguro é manter distância da rede elétrica. “Em caso de fio de energia caído ou de árvore sobre a rede elétrica, não se aproxime e comunique imediatamente a distribuidora de energia pelos canais de atendimento”, conclui.
Em caso de emergência ou qualquer problema relacionado à rede elétrica durante o período chuvoso, a população pode entrar em contato pelos seguintes canais:
Call Center: 0800 647 0120
Aplicativo Energisa On (Android e iOS)
WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673
Site: www.energisa.com.br
