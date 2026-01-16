Campus Colorado do Oeste seleciona profissionais bolsistas para Programa de Educação Inclusiva

Publicada em 16/01/2026 às 14h54
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, abriu seleção de profissionais para atuação como colaboradores externos no Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade do IFRO, na unidade de Colorado do Oeste. As inscrições são on-line e gratuitas e estão abertas até 18 de janeiro.
Há vagas para tradutor e intérprete de Libras, transcritor/ledor de Braille, além de outras funções de apoio a estudantes com deficiência. A atribuição de cada função e a formação necessária são descritas no edital. As pessoas selecionadas receberão bolsa de auxílio financeiro mensal entre R$ 2.200,00 a R$ 4.400,00, conforme a função e carga horária. Todo o processo de seleção é regido pelo Edital 02/2026/COL, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-02
O Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade do IFRO visa proporcionar aos estudantes público-alvo da educação especial (PAEE), condições específicas que permitam o acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição, bem como a efetivação dos seus direitos, contribuindo para o combate às discriminações, indiferenças e preconceitos.
Vagas disponíveis
Há um total de 11 vagas imediatas, além de cadastro reserva (CR). Todas as funções são de nível médio ou superior, sendo que algumas exigem experiência ou formação específica (detalhes no edital). A seguir, apresenta-se um resumo do quadro de vagas:
Tradutor Intérprete de LIBRAS (30 h): 5 vagas + CR. Carga horária de 30 h nos períodos matutino e vespertino, com bolsa de R$ 3.500,00.
Tradutor Intérprete de LIBRAS (20 h): 1 vaga + CR. Carga horária de 20 h nos períodos matutino e vespertino, com bolsa de R$ 2.200,00.
Técnico de Apoio ao Estudante com deficiência (20 h): 2 vagas + CR. Carga horária de 20 h no período noturno, com bolsa de R$ 2.200,00.
Técnico de Apoio ao Estudante com deficiência (40 h): Somente cadastro reserva (CR). Carga horária de 40 h nos períodos matutino e vespertino, com bolsa de R$ 4.400,00.
Audiodescritor/Transcritor/Ledor Braille: 1 vaga + CR. Carga horária de 40 h, nos períodos matutino e vespertino, com bolsa de R$ 4.400,00.
Apoio direto ao AEE: 1 vaga + CR. Carga horária de 40 h, nos períodos matutino, vespertino e noturno (escala), com bolsa de R$ 4.400,00.
Apoio à acessibilidade e cuidados pessoais: 1 vaga + CR. Carga horária de 40 h, nos períodos matutino e vespertino, com bolsa de R$ 3.000,00.
A pessoa selecionada como bolsista irá atuar no Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade do IFRO, prestando apoio à acessibilidade de estudantes que são atendidos pelo Napne (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas). O detalhamento completo das atribuições está disponível no edital. O trabalho de bolsista selecionado será acompanhado pela coordenação geral do programa, em parceria com o Napne da unidade.
A vigência da bolsa será do início das atividades até 31/12/2026, com pagamento mensal. Poderão ocorrer prorrogações, mediante necessidade da instituição e declaração orçamentária. A bolsa tem caráter transitório, conforme detalhado no edital.
Inscrição e Seleção
A inscrição no processo é gratuita e pode ser efetuada, exclusivamente, pela internet através do formulário eletrônico no prazo de 12 a 18 de janeiro. Para se inscrever, é necessário encaminhar a documentação listada no Edital 02/2026/COL. O formulário de inscrição está disponível no link: https://forms.gle/xfShob967JrcSjCY8
A seleção ocorrerá em duas etapas: análise de currículo e entrevista. A etapa de entrevista será realizada presencialmente, seguindo o cronograma a ser publicado na página do edital. As pessoas aprovadas e classificadas além do número de vagas integrarão o cadastro de reserva.
Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. Todos os detalhes desta seleção estão disponíveis no edital, que regulamenta o processo. Leia o Edital 02/2026/COL na íntegra acessando: https://bit.ly/ifrocol-2026-02
