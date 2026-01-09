Campanha reforça importância do cuidado emocional e da saúde mental

Publicada em 09/01/2026 às 09h35
A Prefeitura de Porto Velho reforça as ações de conscientização dentro da campanha Janeiro Branco, movimento nacional dedicado à promoção da saúde mental e do cuidado emocional. O objetivo é chamar a atenção da comunidade para a importância de cuidar da mente, prevenir doenças emocionais e buscar ajuda profissional sempre que necessário, seja na rede municipal de saúde ou em outras unidades.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destaca que a saúde mental integra o bem-estar geral e deve receber atenção igual à saúde física.
“Situações como estresse excessivo, ansiedade, tristeza persistente, alterações no sono e no apetite podem ser sinais de alerta e não devem ser ignorados. Falar sobre sentimentos e fortalecer vínculos familiares e sociais são práticas importantes para uma vida mais equilibrada”, afirmou.
AÇÕES
Durante todo o mês de janeiro, a rede municipal de saúde realizará ações educativas, orientações e atividades voltadas à prevenção, com foco na ampliação do acesso à informação e incentivo à busca pelos serviços oferecidos pela Prefeitura. “As unidades de saúde e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão preparados para acolher, orientar e encaminhar pessoas que necessitem de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico”.
Ele destacou ainda que “cuidar da saúde mental é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com o próximo. O Janeiro Branco é um convite ao diálogo e à reflexão para uma sociedade mais consciente”.
Os CAPS oferecem acolhimento, acompanhamento especializado e atividades terapêuticas para pessoas em sofrimento psíquico. Durante a campanha, intensificam ações como rodas de conversa, orientações comunitárias e atendimentos individuais e em grupo.
SERVIÇOS
Com equipes multidisciplinares, os CAPS realizam atendimentos ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O usuário pode procurar diretamente os serviços em situações como:
- Psicose (alucinações, delírios ou alterações bruscas de comportamento)
- Depressão grave e persistente
- Ansiedade intensa
- Problemas emocionais que impactam o cotidiano
- Alterações significativas de comportamento em crianças e adolescentes
FORMAS DE ATENDIMENTO
- Individual
- Em grupos (psicoterapia, grupos operativos e atividades de suporte social)
- Oficinas terapêuticas
- Visitas domiciliares
- Atendimento à família
- Ações comunitárias para integração social
EMERGÊNCIA
Em casos de crise aguda, risco à vida ou comportamento agressivo decorrente de transtornos mentais, o SAMU deve ser acionado para atendimento emergencial e encaminhamento à UPA ou ao Hospital João Paulo II.
ENDEREÇOS DOS CAPS
CAPSI – Infantojuvenil
Público: 5 a 16 anos
Endereço: Rua Matrinchã, bairro Lagoa (lateral do SESI)
Gerente: Lana Astrê – (69) 99231-5635
CAPS Três Marias
Público: Adulto
Endereço: Rua Equador com Vieira Caúla (próximo à Drogaria La Paz)
Gerente: Cícera Brito – (69) 98462-2190
CAPS AD
Público: 17 anos ou mais — usuários de álcool e outras drogas
Endereço: Av. Guaporé com Vieira Caúla
Gerente: Marcelo Tenório – (69) 99207-0365
