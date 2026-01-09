Campanha IPTU Premiado 2025 entrega carro zero quilômetro a contribuinte em Cacoal

Publicada em 09/01/2026 às 15h27
Um veículo zero quilômetro foi entregue pela Prefeitura de Cacoal a um contribuinte contemplado na campanha IPTU Premiado 2025, iniciativa voltada a incentivar a regularidade no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. O prêmio foi destinado ao morador Luiz Carlos Turini, sorteado entre os participantes da ação.
A entrega ocorreu como parte do encerramento da campanha promovida pelo município, que reuniu contribuintes adimplentes ao longo do exercício fiscal. A iniciativa integra a política municipal de estímulo ao cumprimento das obrigações tributárias, vinculando a arrecadação do imposto a ações de incentivo.
De acordo com a administração municipal, a campanha tem como objetivo reconhecer os contribuintes que mantêm seus tributos em dia, além de reforçar a importância da arrecadação para a manutenção dos serviços públicos e investimentos locais. A ação foi divulgada oficialmente pelos canais institucionais da Prefeitura de Cacoal.
O IPTU constitui uma das principais fontes de receita própria dos municípios, sendo destinado ao custeio de áreas como infraestrutura urbana, limpeza pública e manutenção de serviços essenciais. A campanha IPTU Premiado 2025 foi estruturada com base nesse princípio, associando regularidade fiscal à participação em sorteios.
