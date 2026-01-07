Publicada em 07/01/2026 às 09h28
A Prefeitura de Pimenta Bueno, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), realizou no dia 20 de dezembro de 2025, a entrega dos presentes arrecadados pela campanha “Eu Fiz o Natal de uma Criança + Feliz!”, uma iniciativa marcada por solidariedade, união e compromisso social.
A campanha contou com o apoio da comunidade, parceiros e voluntários, que se mobilizaram para transformar doações em sorrisos, reforçando o verdadeiro espírito natalino. O momento da entrega foi marcado por emoção, alegria e gratidão, evidenciando a importância da participação coletiva em ações que promovem inclusão e cuidado com o próximo.
A Prefeitura agradece a todos que contribuíram para o sucesso da campanha e destaca que iniciativas como essa fortalecem os laços entre o poder público e a comunidade, construindo uma cidade mais humana e solidária.
Confira a galeria de fotos da entrega dos presentes:
http://pimentabueno.ro.gov.br/galeria/?id=99
Assista à transmissão ao vivo do evento:
https://www.youtube.com/live/OTa04_cppBo
