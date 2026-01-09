Campanha educativa leva mensagem de segurança no trânsito e incentivo à doação de sangue em Porto Velho na segunda-feira (12)

Publicada em 09/01/2026 às 15h31
O governo de Rondônia realiza na segunda-feira (12) uma campanha educativa e de conscientização na Praça da Campos Sales próximo do Hospital João Paulo II, em Porto Velho, com foco na segurança do trânsito e no incentivo à doação de sangue, diante da falta de estoques. A iniciativa se dá por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e de órgãos parceiros e inicia a partir das 15h com o objetivo de conscientizar motoristas, pedestres e a população em geral sobre os cuidados no trânsito, além de estimular a doação voluntária de sangue para reforçar os estoques da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), frequentemente sobrecarregados por atendimentos a vítimas de acidentes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação integra as políticas públicas de prevenção e cuidado com a vida. “O governo do estado atua de forma integrada para proteger vidas. Conscientizar sobre o respeito às leis de trânsito e, ao mesmo tempo, incentivar a doação de sangue é fundamental para reduzir perdas e garantir atendimento rápido e eficiente a quem precisa”, pontuou.
ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE SINISTROS
O local escolhido para a campanha foi o Hospital João Paulo II, unidade de referência no atendimento a vítimas de sinistros de trânsito em Rondônia. A quantidade de ocorrências impacta diretamente a necessidade de bolsas de sangue, tornando essencial a mobilização social para manter os estoques em níveis seguros.
CENÁRIO ILUSTRATIVO
Durante a ação, será montado um cenário ilustrativo de colisão de veículos, com o objetivo de chamar a atenção da população para as consequências dos acidentes e reforçar a importância da prudência no trânsito. A abordagem educativa busca sensibilizar de forma visual e direta, promovendo reflexão e mudança de comportamento.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o caráter preventivo da iniciativa. “Nossa missão é salvar vidas. Levar educação para o trânsito e associar essa mensagem à doação de sangue mostra que cada atitude responsável faz diferença, seja evitando acidentes, seja ajudando quem luta pela vida nos hospitais”, declarou.
POPULAÇÃO É CONVIDADA
A campanha é aberta ao público, e todos são convidados a acompanhar a ação, divulgar a mensagem de respeito às leis de trânsito e aderir ao movimento solidário de doação de sangue, contribuindo para o abastecimento da Fhemeron em todo o estado.
Além da conscientização no local, os organizadores reforçam que a participação da sociedade é essencial para reduzir sinistros, preservar vidas e garantir que o sistema de saúde tenha condições de atender às emergências.
REQUISITOS PARA DOAR
Para se tornar um doador, é necessário estar em boas condições de saúde; pesar acima dos 50kg; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis); estar descansado e alimentado, além de comparecer a uma unidade da Fhemeron com um documento oficial com foto, e assim seguir as orientações da equipe técnica.
PONTOS DE COLETA NO ESTADO
Porto Velho
• Endereço: Rua Benedito de Souza, esquina com Avenida Jorge Teixeira
• Telefone: (69) 9 8464-0125 (WhatsApp)
• Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 18h e sábado, das 7h15 às 12h
Ariquemes
• Endereço: Rua Cassiterita, nº 3613, Bairro Centro
• Telefone: (69) 99216-2238 (WhatsApp)
• Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 12h
Cacoal
• Endereço: Avenida Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito (ao lado do Hospital Regional)
• Telefone: (69) 98481-9766
• Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h
Ji-Paraná
• Endereço: Rua Clóvis Arraes, nº 1440, Bairro Centro
• Telefone: (69) 99287-1247 (WhatsApp)
• Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h
Rolim de Moura
• Endereço: Rua Tocantins, nº 3932, Bairro Planalto (ao lado do Hospital Municipal)
• Telefone: (69) 99220-4362
• Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h30
Vilhena
• Endereço: Avenida Jô Sato, nº 405, Bairro Jardim América
• Telefone: (69) 99240-6211
• Atendimento: segunda e sexta, das 7h às 12h
