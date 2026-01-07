Calendário de licenciamento anual de veículos para 2026 é divulgado pelo Detran-RO

Publicada em 07/01/2026 às 11h38
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) informa aos proprietários de veículos registrados no estado sobre o Calendário de Licenciamento 2026, regulamentado pela Portaria nº 30, de 5 de janeiro de 2017, que define os prazos para a regularização anual de veículos.
Para gerar a guia de pagamento do Licenciamento Anual, o proprietário deve acessar a Central de Serviços no site oficial do Detran-RO, inserindo a placa e o número do Renavam do veículo. Após a quitação de possíveis débitos, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pode ser emitido diretamente no portal ou por meio do aplicativo CNH do Brasil (antiga CDT – Carteira Digital de Trânsito). O pagamento pode ser feito através de boleto bancário ou via Pix. O boleto também poderá ser emitido gratuitamente em qualquer unidade do Detran-RO.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou que a Autarquia possui canais de atendimento para que os usuários realizem a regularização do CRLV com segurança e praticidade. “Além do portal online, os condutores podem efetuar a regularização diretamente em uma unidade do Departamento.”
DÉBITOS PENDENTES
Segundo a diretora Técnica de Veículos, Joicilene Saraiva de Lima, além do valor da taxa de licenciamento, é necessário que o proprietário quite todos os débitos vinculados ao veículo, incluindo o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), multas de trânsito e quaisquer pendências administrativas ou jurídicas existentes, garantindo assim a plena regularização do veículo.
De acordo com o artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque deve ser licenciado anualmente para circular legalmente. O mês de vencimento do licenciamento é definido pelo último dígito da placa do veículo.
CALENDÁRIO DE LICENCIAMENTO 2026
Último dígito da placa e o prazo final para pagamento do Licenciamento 2026:
1, 2 e 3 – 31 de março
4 – 30 de abril
5 – 29 de maio
6 – 30 de junho
7 – 31 de julho
8 – 31 de agosto
9 – 30 de setembro
0 – 30 de outubro
