Cacoal em Alerta Laranja para chuvas intensas e risco de alagamentos

Publicada em 09/01/2026 às 11h38
A Prefeitura de Cacoal, por meio da Defesa Civil Municipal, emitiu um alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas no município entre esta quarta-feira (7) e quinta-feira (8). O aviso indica a possibilidade de alagamentos, transtornos no trânsito e danos em áreas mais vulneráveis.
De acordo com a administração municipal, o alerta foi divulgado como medida preventiva, visando orientar a população a adotar cuidados redobrados, especialmente em regiões próximas a córregos, áreas baixas e locais historicamente afetados por enxurradas.
A Defesa Civil reforça que, durante o período de instabilidade climática, a população deve evitar transitar por vias alagadas, manter atenção a sinais de deslizamentos e buscar abrigo seguro em caso de chuvas fortes e contínuas.
Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone (69) 3443-8002, disponível para atendimento à comunidade.
O município segue monitorando as condições climáticas e poderá adotar novas medidas caso o cenário se agrave.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!