Brasil lidera produção global de carne bovina e impulsiona oportunidades para Rondônia

Publicada em 09/01/2026 às 16h05
O Brasil encerrou 2025 como o maior produtor mundial de carne bovina, superando os Estados Unidos e consolidando um novo momento para a pecuária nacional. O resultado foi impulsionado pelo aumento da produtividade, pela forte demanda internacional e pela adoção de tecnologias que reduziram o tempo de produção e elevaram a eficiência dos rebanhos. Em Rondônia, esse cenário teve reflexo direto na economia e contou com a atuação do Sebrae em Rondônia no apoio aos pequenos negócios do campo.
Mesmo já liderando as exportações globais de carne bovina, o país ampliou a produção acima das expectativas em 2025, ajudando a equilibrar a oferta mundial em um contexto de queda produtiva em grandes concorrentes. A combinação entre confinamento, melhoramento genético e manejo mais eficiente permitiu produzir mais carne sem ampliar áreas de pastagem, um fator estratégico para estados da Amazônia Legal.
Rondônia integra esse avanço nacional com um dos maiores rebanhos bovinos do país e com produtores cada vez mais conectados à inovação. Ao longo de 2025, a pecuária estadual avançou em eficiência produtiva e qualidade, acompanhando a transformação observada no cenário nacional e internacional.
Nesse processo, o Sebrae RO teve papel central. Por meio do SEBRAETEC Agro, a instituição facilitou o acesso dos produtores às tecnologias de Inseminação Artificial por Tempo Fixo (IATF) e Fertilização In Vitro (FIV) , soluções que aceleram o melhoramento genético e aumentam os índices reprodutivos dos rebanhos.
Os resultados vão além da porteira. Com animais mais produtivos e ciclos mais curtos, os produtores conseguem planejar melhor a produção, reduzir custos e aumentar a rentabilidade. Ao mesmo tempo, a maior produtividade por animal contribui para diminuir a pressão por abertura de novas áreas, fortalecendo um modelo de crescimento mais sustentável na Amazônia.
O impacto positivo também alcançou os municípios rondonienses. O fortalecimento da pecuária movimentou pequenos negócios ligados à cadeia produtiva, como fornecedores de insumos, transportadores, prestadores de serviço e o comércio local, ampliando a geração de renda e o dinamismo econômico regional.
Para 2026, a expectativa é de continuidade da forte demanda internacional por carne bovina brasileira e do avanço dos investimentos em produtividade e eficiência.
Com o apoio do Sebrae em Rondônia, o estado amplia ações de inovação, gestão e adoção de tecnologias no campo, consolidando os resultados de 2025 e avançando para uma pecuária mais competitiva, sustentável e alinhada às exigências do mercado global e aos desafios da Amazônia.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!