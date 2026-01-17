Avião pertencente ao Ministério de Assuntos Marinhos e Pescas da Indonésia está desaparecido

Publicada em 17/01/2026 às 09h47
Um avião de médio porte fretado pelo Ministério de Assuntos Marinhos e Pescas da Indonésia está desaparecido após perder contato com a torre de controle durante um voo de Yogyakarta para Makassar, neste sábado (17).
Segundo a imprensa local, durante a aproximação ao Aeroporto Sultan Hasanuddin, o controle de tráfego aéreo identificou que a aeronave não estava na trajetória correta de pouso e instruiu a tripulação a ajustar a posição. Foram emitidas novas orientações para o avião retornar ao curso previsto. Após a última instrução, a comunicação foi perdida, levando a declarar fase de emergência e acionar as equipes de busca.
A aeronave transportava cerca de 10 pessoas e era pilotada pelo capitão Andy Dahananto, que trabalha na PT Indonésia Air Transport. A empresa oferece voos fretados de avião e helicópteros para setores públicos e privados.
Segundo Doni Ismanto, assessor especial do ministério para Relações Públicas e Comunicação Social, entre os ocupantes havia servidores do Ministério.
Um portal especializado em aviação informou que moradores da região do Monte Lapiau, em Leang-Leang, relataram ter ouvido uma explosão e visto fumaça na encosta da montanha — área que coincide com o último ponto de contato da aeronave.
As equipes de resgate avaliam a possibilidade de que o avião tenha caído na área do Parque Nacional Bantimurung Bulusaraung, no Monte Bulusaraung. As buscas já começaram, mas estão sendo dificultadas por neblina e chuva, segundo os socorristas.
A fabricante da aeronave, a ATR, informou em nota que acompanha o caso e que está prestando apoio às autoridades na investigação.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram possíveis destroços, além de nevoeiro intenso e pertences pessoais espalhados. Até o momento, porém, não há confirmação de que as imagens sejam recentes ou que estejam relacionadas ao avião desaparecido.
