SEM CONTATO

Avião pertencente ao Ministério de Assuntos Marinhos e Pescas da Indonésia está desaparecido

Segundo a mídia local, a aeronave transportava cerca de 10 pessoas e era pilotada pelo Capitão Andy Dahananto. O avião pertence ao Ministério de Assuntos Marinhos e Pescas da Indonésia