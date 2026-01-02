Atuação legislativa de Cássio Gois em 2025 reúne projetos voltados à produção, saúde e educação em Rondônia

Publicada em 02/01/2026 às 10h15
O ano de 2025 foi marcado pela apresentação de projetos, indicações, requerimentos e proposições legislativas que integraram a atuação do deputado estadual Cássio Gois na Assembleia Legislativa de Rondônia. Ao longo do período, o mandato manteve agenda ativa e alinhada a demandas identificadas em diferentes regiões do estado, com foco em políticas públicas setoriais.q
Entre as áreas contempladas pelas iniciativas apresentadas, estiveram ações direcionadas ao fortalecimento da produção agrícola, com atenção especial à cadeia produtiva do café, atividade que possui relevância econômica em municípios do interior. Também constaram proposições voltadas ao apoio ao produtor rural, buscando ampliar condições de desenvolvimento no campo.
Na área social, o parlamentar protocolou matérias relacionadas à saúde da mulher, além de iniciativas voltadas à educação, com ênfase no bem-estar e nas condições de trabalho dos professores da rede pública. A pauta cultural também integrou o conjunto de ações, com projetos e indicações voltados à valorização da identidade regional e ao reconhecimento de agentes culturais.
De acordo com a prestação de contas divulgada, as atividades desenvolvidas ao longo de 2025 foram conduzidas com registro público das proposições e acompanhamento institucional dos trâmites legislativos, reunindo medidas de diferentes naturezas dentro das atribuições do mandato estadual.
