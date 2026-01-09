Atividades musicais são utilizadas no cuidado em saúde mental no CAPS Madeira-Mamoré, em Porto Velho

Publicada em 09/01/2026 às 11h33
A música tem o poder de tocar onde as palavras, muitas vezes, não alcançam. No governo de Rondônia, esse recurso vem sendo utilizado como uma importante aliada no cuidado em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Madeira-Mamoré, transformando sons em acolhimento, expressão e reconstrução de vínculos.
Por meio de oficinas musicais, rodas de canto, uso de instrumentos e atividades rítmicas, são promovidos momentos que estimulam a expressão emocional, fortalecem a socialização e contribuem para o aumento da autoestima dos pacientes. Mais do que uma atividade lúdica, a música se consolida como uma ferramenta terapêutica capaz de aliviar tensões, favorecer o autoconhecimento e criar espaços seguros de escuta e pertencimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça um cuidado cada vez mais humano e integral. “Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas em sua totalidade. A música, como linguagem universal, aproxima, acolhe e auxilia na recuperação emocional. Temos investido em ações que promovem dignidade, inclusão e bem-estar para a população”, salientou.
ATIVIDADES MUSICAIS
Como parte das ações de promoção à saúde mental, o CAPS informa que a roda de música “Canto Chão” acontece todas as quintas-feiras, a partir das 9h, sendo aberta ao público. O encontro é um convite à escuta, à convivência e à troca de experiências por meio da música. Já a aula de música destinada aos pacientes atendidos no CAPS ocorre todas às segundas-feiras, às 9h, como parte do acompanhamento terapêutico oferecido pela unidade.
De acordo com os instrutores de música Jucimar Moraes e Jadson Raimann, que atuam nas atividades desenvolvidas nos CAPS, a música desperta sentimentos e memórias que auxiliam diretamente no processo terapêutico. Segundo eles, esse recurso possibilita diferentes formas de expressão durante o cuidado em saúde mental. “A música permite que o paciente se expresse de forma espontânea. Muitas vezes, ele não consegue falar sobre o que sente, mas consegue cantar, tocar ou se emocionar com uma canção. Isso fortalece a autoestima, promove a socialização e contribui para o equilíbrio emocional”, ressaltou Jucimar.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, a utilização da música no cuidado em saúde mental é reflexo de uma política pública que prioriza a humanização do atendimento. “Os CAPS são espaços de cuidado integral, onde o olhar vai além do tratamento clínico. A música contribui para o processo terapêutico, fortalece vínculos e ajuda o paciente a se reconhecer como protagonista da própria história”, afirmou.
AMBIENTE ACOLHEDOR
A música também fortalece os laços entre usuários e profissionais, criando um ambiente mais leve e acolhedor. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e demais integrantes da equipe relatam que as atividades musicais facilitam a comunicação, especialmente com pacientes que enfrentam dificuldades para verbalizar sentimentos.
A diretora do CAPS Madeira-Mamoré, Janaina Quintanilha, afirmou que a música acolhe, conecta e transforma. Ao unir arte e cuidado, a unidade se consolida como um espaço de acolhimento e transformação, onde a saúde mental é tratada com respeito, sensibilidade e empatia. Nesse contexto, a música deixa de ser apenas som e passa a ser uma ponte entre pessoas, sentimentos e novas possibilidades de vida.
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Oficinas
SEGUNDA-FEIRA
Oficina de Música – 8h30
Oficina Terapêutica – 9h30
Aula de Yoga – 15h
TERÇA-FEIRA
Oficina Terapêutica – 9h
QUARTA-FEIRA
Estimulação Cognitiva – 9h
Aula de Yoga – 15h
QUINTA-FEIRA
Canto Chão – 9h
SEXTA-FEIRA
Autocuidado – 8h30
Atendimentos especializados oferecidos:
Atendimento psiquiátrico;
Plantão psicológico;
Avaliação e acompanhamento em saúde mental;
Atendimento multiprofissional;
Oficinas terapêuticas (yoga, terapia corporal, música, memória e arte);
Visitas domiciliares a pacientes com quadros graves; e
Matriciamento às equipes da Atenção Básica.
O Caps Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, nº 2.576, Bairro São Cristóvão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Os acompanhamentos são realizados diariamente. Quando o paciente deixa de comparecer às consultas, a equipe realiza visitas domiciliares para garantir a continuidade do cuidado.
