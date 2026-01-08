Árvores entre os fios de energia durante o período chuvoso colocam em risco moradores

Publicada em 08/01/2026 às 11h44
As arvores nas ruas e avenidas da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO, mesmo as que foram podadas no meado do ano passado, a maioria estão encostadas aos fios, porém, às que não foram, já ultrapassam os postes forçando os fios elétricos elevando os riscos de choques elétricos aos moradores é uma tragédia anunciada e que até o momento, nada foi feito para diminuir os riscos.
Os moradores que moram próximos estas árvores, reclamam sobre o perigo eminente que agrava muito mais agora durante o período chuvoso, qualquer vento um pouco mais forte força os fios e pode levar ao rompimento, mas o que eles mais temem, é o risco de que alguma dessas árvores estejam molhadas e eletrificadas podendo causar grandes transtornos a quem encosta-las, inclusive criança e animais.
Em nossa reportagem anterior, sobre esse mesmo problema, conversamos com o vereador Kinkinha da Garagem (UNIÃO) que é ligado à infraestrutura do município, nos informou que infelizmente, quem está apto a fazer estas podas é tão somente a ENERGISA, por terem equipe especializada para efetuar os procedimentos que exigem toda segurança na execução, e que, em algumas ocasiões é necessário interromper até mesmo o fornecimento da energia.
Na época fomos até a Agência da Energisa na cidade, lamentavelmente saímos sem quaisquer informações, fomos informados que naquela agência não existe um responsável que eu pudesse conversar sobre o caso, que eu deveria entrar em contato pelo 0800, ou pelo autoatendimento no Site Oficial, até tentamos, mas depois de quase 1 horas de espera e sem o atendimento, desistimos, vencidos pelo cansaço.
